Zé Ricardo descubrió al crack de Sporting Cristal y lo llenó de elogios tras vencer a Cerro Porteño

El director técnico de Sporting Cristal, Zé Ricardo, se mostró sumamente satisfecho tras el exigente encuentro disputado contra Cerro Porteño. El estratega brasileño aprovechó la conferencia de prensa para analizar el rendimiento colectivo e individual de su plantilla en un escenario internacional complejo.

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El futbolista revelación dentro de Sporting Cristal

Uno de los nombres que más resonó en sus declaraciones fue el de Maxloren Castro, a quien el entrenador calificó como la gran figura emergente. El estratega no escatimó en halagos para el joven talento, destacando su capacidad de desequilibrio frente a un rival de jerarquía.

“Maxloren es un jugador pequeño de tamaño, pero grande de voluntad”, afirmó Zé Ricardo ante los medios de comunicación presentes. Esta frase resume el impacto que tuvo el futbolista en el esquema táctico, demostrando que la entrega física puede superar cualquier diferencia de estatura.

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El técnico también puso en valor el compromiso de piezas fundamentales como Catriel Cabellos y Santiago González para este compromiso. Ambos futbolistas superaron dolencias físicas recientes para ponerse a disposición del equipo, un gesto que el DT celebró como una muestra de identidad.

Zé Ricardo tras el gol de Felipe Vizeu. (Foto: X).

El tapadito de Zé Ricardo en Sporting Cristal

Un punto que llamó la atención de los analistas fue la sorpresiva inclusión de Juan Cruz González en la zona medular del campo. Zé Ricardo explicó que buscaba aprovechar la potencia y fuerza del jugador para neutralizar el despliegue físico que suele proponer Cerro Porteño.

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Esta variante táctica marcó una distancia respecto a la gestión anterior de Paulo Autuori, a quien Zé Ricardo calificó como una “leyenda” del club rimense. El actual timonel reconoció el buen trabajo previo, pero enfatizó que su llegada ha traído ajustes específicos realizados en los entrenamientos.

Sporting Cristal levantará cabeza ahora

El brasileño detalló que analizó profundamente los videos de los partidos anteriores antes de aceptar la propuesta de Sporting Cristal. A partir de ese diagnóstico, decidió mover algunas piezas estratégicas para mejorar la respuesta del equipo ante rivales con mayor talla física.

De la misma manera, el entrenador concluyó que este resultado positivo debe ser el punto de partida para metas mucho más ambiciosas en el futuro cercano. La victoria no solo suma puntos, sino que consolida un grupo que empieza a reflejar la visión futbolística de su nuevo conductor.

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Zé Ricardo presentado en Sporting Cristal. (Foto: X).

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