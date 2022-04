Sporting Cristal ya cuenta con un posible once para enfrentar a Flamengo, en su debut en la Copa Libertadores que se dará en el estadio Nacional

El tentativo once con el que Mosquera busca sorprender a Flamengo en Libertadores

En el estadio Nacional de Lima, Sporting Cristal debutará este martes 5 de abril frente a Flamengo de Brasil por la Copa Libertadores. Los celestes buscarán la victoria de locales frete al ‘Mengao’ que fue subcampeón en la última temporada del torneo. Talleres de Argentina y la Universidad Católica de Chile también son parte de este difícil grupo que le ha tocado enfrentar a los dirigidos por Roberto Mosquera.

El estratega de Sporting Cristal no quiere perder ni un solo minuto para trabajar de cara al partido por la Copa Libertadores, por ese motivo, los jugadores rimenses no tuvieron descanso después de ganar por 4-1 a la Universidad San Martín en la Liga 1. Al día siguiente Roberto Mosquera citó a los futbolistas para armar el once frente Flamengo y así poder luchar por los tres puntos.

Tras los trabajados realizados el pasado sábado 2, Sporting Cristal ya tendría un tentativo once pensando en el partido frente a Flamengo por la Copa Libertadores: Alejandro Duarte; Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Nilson Loyola; Horacio Calcaterra, Christofer Gonzales, Yoshimar Yotún; Irven Ávila, Alejandro Hohberg (Leandro Sosa) y Percy Liza. De esa forma arrancaría el equipo bajopontino en el estadio Nacional.

Como se puede ver en la formación, gran parte del equipo estaría casi listo, la duda se suscitaría entre Alejandro Hohberg o Leandro Sosa, algo que Roberto Mosquera todavía no ha decidido quién iniciará las acciones frente a Flamengo, algo que tendrá que solucionar en la semana previo a su debut en una edición más de la Copa Libertadores, donde esta vez los del Rímac buscarán avanzar a la siguiente ronda.