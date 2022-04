No hay riesgo de que el duelo entre Sporting Cristal y Flamengo se juegue sin público

Sporting Cristal hace su debut este martes en la edición 2022 de la Conmebol Libertadores, donde recibirá a Flamengo (Brasil) en el estadio Nacional de Lima. Sin embargo, en las últimas se rumorea que este duelo se podría terminar jugando a puertas cerradas, lo que dejaría al equipo 'celeste' sin aliento en las tribunas, pero una nueva información le daría calma a los aficionados del equipo de La Florida.

"Sporting Cristal vs. Flamengo: hasta esta hora, no hay riesgo de que el partido se juegue sin público. Están los permisos tramitados y todo formalizado con anticipación. Todo ok", reveló el periodista Jean Martin Dueñas para RPP Noticias.

Hasta el momento, las entradas para los dos duelos de Sporting Cristal vs. Flamengo continúan a la venta, ya que hasta el momento no hay ningún pronunciamiento oficial por parte del gobierno y el evento deportivo cuanta con todas las aprobaciones para llevarse a cabo. De manera que serán los clubes los que avisen, lo antes posible, cómo se llevaría a cabo un posible reembolso, si dicha medida se llegara a ejecutar.