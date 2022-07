Sporting Cristal presentó oficialmente este viernes a Joffré Escobar como su nuevo delantero, el jugador ecuatoriano se pondrá a las órdenes de Roberto Mosquera, con miras al Torneo Clausura de la Liga 1. Luego de su presentación, el futbolista brindó declaraciones a la prensa, y admitió sentirse muy agradecido con el club 'celeste', por la oportunidad.

"Estoy muy agradecido con el club por abrirme las puertas, estoy muy emocionado de poder entrenar con el equipo. Contento de estar en este lindo club", fueron las primeras palabras del nuevo atacante del club de 'La Florida'.

"Cuando me llamó Cristal no dudé ni un minuto, lo tomé con mucha responsabilidad, vengo a tratar de hacer lo mejor de mí, espero estar a la altura del equipo. Trato de ponerme metas a corto plazo, trato de ir paso a paso, pero siendo un equipo tan grande como Cristal, mi meta es aportar con goles, para eso estamos los delanteros, aportar desde donde me toque y contento de estar en Cristal", comentó.

"Cristal es un equipo grande en el Perú, desde que supe que me querían estuve muy contento, espero estar a la altura. El equipo necesita un delantero que haga goles, espero estar bien y poder ayudar", sentenció Joffré Escobar.

El atacante ecuatoriano utilizará la camiseta número '39' en el cuadro 'bajopontino'. Cabe recordar, que el jugador estuvo en la Universidad San Martín de Porres durante el Torneo Apertura, y ahora esperar aportar lo necesario para pelear el Torneo Clausura con Sporting Cristal y su director ténico, Roberto Mosquera.