Jornada suspendida en el US Open 2025: reprograman partido de Ignacio Buse de la segunda ronda de la qualy

El partido de la segunda ronda de la qualy del peruano Ignacio Buse (136º) ante el japonés Rei Sakamoto (200º) fue suspendido este miércoles 20 de agosto. La organización del US Open, último Grand Slam del año, decidió dar por terminada la jornada de la clasificación debido a las constantes lluvias sobre Nueva York. Por lo tanto, todo fue reprogramado para este jueves.

Ignacio Buse venía de ganar en la primera ronda de la qualy al austríaco Lukas Neumayer (158º) por 7-6 (2), 6-7 (5) y 6-1 para avanzar a esta segunda ronda. Su rival debía ser el japonés Rei Sakamoto, quien levantó hasta seis match points, para vencer en tres sets al estadounidense Tyler Zink (258º).

Buse vs. Sakamoto debía jugarse en la cancha 7 del USTA Billie Jean King National Tennis Center en el último turno de la jornada de miércoles. Sin embargo, las lluvias no han cesado en Nueva York, lo que llevó a demorar todos los partidos de la segunda ronda de la qualy.

Jornada de qualy cancelada en el US Open debido a las lluvias (X @_canchacentral).

De hecho, ningún partido de esta ronda logró terminarse debido a las precipitaciones en la ciudad estadounidense. Por lo tanto, y ante un pronóstico del tiempo que no ayudará para lo que resta de la jornada, la organización del US Open decidió suspender toda la jornada. Se espera que, para este jueves, ya no haya lluvias y se puedan disputar todos los encuentros de la segunda ronda de la qualy.

¿Cuándo se juega Ignacio Buse vs. Rei Sakamoto por la segunda ronda de la qualy del US Open 2025?

Ignacio Buse vs. Rei Sakamoto fue reprogramado y se jugará este jueves 21 de agosto a las 10:00 a.m (hora Perú). Se podrá ver en vivo por la plataforma Disney+. Habrá que ver los horarios en los que se terminan definiendo los partidos que ya empezaron a jugarse en la segunda ronda y si se jugarán antes o después de, por ejemplo, el del peruano.

Con la suspensión de este partido, la qualy extenderá un día más su actividad, por lo que los clasificados al cuadro principal se terminarán de definir este viernes 22 de agosto con los partidos de la tercera ronda.

¿Cuánto dinero ganó Ignacio Buse por su participación en el US Open 2025?

Ignacio Buse ya tiene ganancias importantes por participar en el US Open 2025. Al vencer a Neumayer y acceder a la segunda ronda de la qualy se aseguró un premio económico de 41.800 dólares, una cifra que se asemeja a la que suele llevarse si llega a instancias decisivas del Challenger.

Si el peruano le llega a ganar a Sakamoto y accede a tercera ronda, su premio será de 57.200 dólares. Y, en todo caso, si llega al cuadro principal del US Open se asegurará casi el doble, una cifra de 110.000 dólares.

