Universitario de Deportes continúa con el seguimiento de posibles contrataciones para el 2023. En relación a esto, surgió la posibilidad de que los merengues se refuercen con Adrián Ascues, quién jugó este año en Deportivo Municipal.

El cuadro crema habría estado interesado en el futbolista desde mediados de este año; no obstante, no habían presentado alguna oferta formal, algo que hoy en día parece que sí se hará puesto que el jugador no logró concretar las posibilidades que manejaba del extranjero.

De acuerdo a la información del periodista Marcello Merizalde, las conversaciones entre Universitario y el entorno del jugador ya comenzaron por lo que cuenta con grandes posibilidades de defender a los de Ate la próxima temporada.

"Tras no prosperar distintas opciones en el extranjero, en las últimas horas se activó el interés y se iniciaron conversaciones entre Universitario de Deportes y Adrián Ascues (10 G en 2022) para su llegada al cuadro “Crema” de cara a la próxima temporada", publicó en su cuenta de Twitter.

De concretarse, Adrián Ascues se convertiría en el tercer refuerzo de los merengues para la siguiente temporada. Recordemos que el argentino Martín Pérez Guedes y José Rivera ya fueron oficializados por la institución.

