Universitario de Deportes se acerca al título del Torneo Clausura 2025 y el tricampeonato nacional. Luego del triunfo 1-0 ante Sporting Cristal y quedó a una victoria de la consagración. Tras este partido, Jairo Vélez, uno de los jugadores que viene siendo titular en la ‘U’, habló sobre su futuro. Manifestó su intención de seguir en el club, aunque aseguró que no depende de él.

Publicidad

Publicidad

Jairo Vélez compartió el ataque de Universitario junto a Álex Valera en el triunfo de Universitario ante Sporting Cristal. De hecho, le dio la asistencia al delantero para el gol del triunfo ante el cuadro ‘cervecero’ en el Estadio Nacional. Su buen entendimiento con el centrodelantero hizo que el entrenador Jorge Fossati confíe en su titularidad por sobre Edison Flores.

Con el final del torneo, el futuro de Vélez queda en duda, ya que se termina su préstamo con la ‘U’ y debería volver a la Universidad César Vallejo. Sin embargo, la intención del propio jugador es quedarse en el conjunto ‘crema’ y así lo hizo ver tras este último partido.

Publicidad

Publicidad

Jairo Vélez manifestó su deseo de quedarse en Universitario

Jairo Vélez habló con el periodista Gustavo Peralta en L1 MAX tras el partido entre Sporting Cristal y Universitario. Durante su charla, habló sobre su futuro y reconoció que quiere quedarse en el conjunto ‘merengue’, aunque reconoció que depende de la directiva.

“Están las intenciones de quedarme, pero estamos esperando que termine el torneo. Depende de ellos, depende más de Universitario que de mi lado“, aseguró el ecuatoriano-peruano. Un claro mensaje para el administrador Franco Velazco y el director deportivo Álvaro Barco.

ver también Estos son los partidos que le faltan a Universitario para ser campeón del Torneo Clausura y tricampeón de la Liga 1

El mediocampista zurdo tiene clara sus intenciones, sobre todo porque se ha destacado en el último tiempo, ganándose un puesto como titular. De hecho, ha estado desde el arranque en la ‘U’ en los últimos tres partidos del Torneo Clausura.

Publicidad

Publicidad

Jairo Vélez y su cariño por Universitario

Tras su intención de quedarse en Universitario, Vélez también admitió que siente mucha admiración y alegría de jugar en este club. A su vez, fue consultado si sería un sueño ganar un título nacional con el conjunto ‘crema’ a final de temporada.

“Es un sueño si salgo campeón con la ‘U’, porque sería mi primer campeonato. La ‘U’ es un equipo distinto y es algo que vivo por primera vez. Es un equipo grande, es todo distinto, todo futbolista sueña con llegar a un equipo grande. Estoy muy contento”, cerró.

Publicidad