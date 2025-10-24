Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Universitario
Universitario

Jairo Vélez quiere quedarse en Universitario y envía mensaje a la directiva: “Depende de ellos”

Tras el triunfo ante Cristal, reconoció su deseo de quedarse, aunque asegura que todo está en manos de Álvaro Barco y Franco Velazco.

Por Hugo Avalos

José Vélez, figura de Universitario.
© Liga 1José Vélez, figura de Universitario.

Universitario de Deportes se acerca al título del Torneo Clausura 2025 y el tricampeonato nacional. Luego del triunfo 1-0 ante Sporting Cristal y quedó a una victoria de la consagración. Tras este partido, Jairo Vélez, uno de los jugadores que viene siendo titular en la ‘U’, habló sobre su futuro. Manifestó su intención de seguir en el club, aunque aseguró que no depende de él.

Publicidad

Jairo Vélez compartió el ataque de Universitario junto a Álex Valera en el triunfo de Universitario ante Sporting Cristal. De hecho, le dio la asistencia al delantero para el gol del triunfo ante el cuadro ‘cervecero’ en el Estadio Nacional. Su buen entendimiento con el centrodelantero hizo que el entrenador Jorge Fossati confíe en su titularidad por sobre Edison Flores.

Con el final del torneo, el futuro de Vélez queda en duda, ya que se termina su préstamo con la ‘U’ y debería volver a la Universidad César Vallejo. Sin embargo, la intención del propio jugador es quedarse en el conjunto ‘crema’ y así lo hizo ver tras este último partido.

Publicidad

Jairo Vélez manifestó su deseo de quedarse en Universitario

Jairo Vélez habló con el periodista Gustavo Peralta en L1 MAX tras el partido entre Sporting Cristal y Universitario. Durante su charla, habló sobre su futuro y reconoció que quiere quedarse en el conjunto ‘merengue’, aunque reconoció que depende de la directiva.

Están las intenciones de quedarme, pero estamos esperando que termine el torneo. Depende de ellos, depende más de Universitario que de mi lado“, aseguró el ecuatoriano-peruano. Un claro mensaje para el administrador Franco Velazco y el director deportivo Álvaro Barco.

Estos son los partidos que le faltan a Universitario para ser campeón del Torneo Clausura y tricampeón de la Liga 1

ver también

Estos son los partidos que le faltan a Universitario para ser campeón del Torneo Clausura y tricampeón de la Liga 1

El mediocampista zurdo tiene clara sus intenciones, sobre todo porque se ha destacado en el último tiempo, ganándose un puesto como titular. De hecho, ha estado desde el arranque en la ‘U’ en los últimos tres partidos del Torneo Clausura.

Publicidad

Jairo Vélez y su cariño por Universitario

Tras su intención de quedarse en Universitario, Vélez también admitió que siente mucha admiración y alegría de jugar en este club. A su vez, fue consultado si sería un sueño ganar un título nacional con el conjunto ‘crema’ a final de temporada.

Es un sueño si salgo campeón con la ‘U’, porque sería mi primer campeonato. La ‘U’ es un equipo distinto y es algo que vivo por primera vez. Es un equipo grande, es todo distinto, todo futbolista sueña con llegar a un equipo grande. Estoy muy contento”, cerró.

Publicidad
hugo avalos
Hugo Avalos
Lee también
La brutal respuesta de Gustavo Zevallos a Franco Velazco por el estadio de Sporting Cristal
Liga 1

La brutal respuesta de Gustavo Zevallos a Franco Velazco por el estadio de Sporting Cristal

Mientras Gorosito cuestionó a los árbitros de Liga 1, la respuesta que obtuvo desde la 'U': "No vale la pena..."
Liga 1

Mientras Gorosito cuestionó a los árbitros de Liga 1, la respuesta que obtuvo desde la 'U': "No vale la pena..."

Velazco encendió el Universitario vs. Cristal con una advertencia explosiva
Liga 1

Velazco encendió el Universitario vs. Cristal con una advertencia explosiva

Jugó en España, Portugal e Italia y ahora suena para llegar a Alianza: "Sería atacante por fuera"
Alianza Lima

Jugó en España, Portugal e Italia y ahora suena para llegar a Alianza: "Sería atacante por fuera"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo