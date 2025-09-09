Alex Valera y Edison Flores pueden jugar en Universitario: luego de sus lesiones con la Selección Peruana

Una noticia de último minuto sacude el ámbito deportivo, cortesía del reconocido periodista Enrique Vega, de “A Presión”. Según sus fuentes, los delanteros Álex Valera y Edison Flores están completamente recuperados y listos para el crucial encuentro contra Melgar este domingo en Arequipa. Esta revelación disipa las especulaciones sobre una posible ausencia de estos referentes, aunque la gran incógnita que mantiene en vilo a la afición es si Jorge Fossati los incluirá en el once titular.

Universitario con novedades contra Melgar

La decisión final, que definirá la estrategia crema para este importantísimo choque, se tomará entre el jueves y el viernes. La noticia, difundida por el mismo Vega en su cuenta de Twitter, trae un respiro para los seguidores merengues, quienes veían con preocupación los rumores sobre la posible alineación de Diego Churín y Jairo Vélez en el ataque. La disponibilidad de Valera y Flores significa que Fossati tendrá a su disposición a sus piezas más utilizadas y de mayor peso ofensivo, lo que le otorga una mayor versatilidad a la hora de plantear el partido.

La pelota está ahora en el campo del entrenador, quien deberá sopesar si es el momento de arriesgar con sus figuras o si prefiere resguardarlas pensando en la recta final del campeonato. El objetivo principal de Universitario en su visita a la “Ciudad Blanca” es claro: regresar a casa con los tres puntos. Sin embargo, el desafío es mayúsculo. Enfrentarán a un Melgar renovado y bajo la dirección técnica de Juan Reynoso, un estratega que conoce a la perfección el fútbol peruano y que sin duda buscará amargarle la tarde a los cremas. La dificultad del encuentro aumenta, y cada detalle estratégico será crucial para el desenlace.

Jorge Fossati deberá definir prontamente

Los próximos días serán determinantes para el futuro de Universitario. El club merengue se encuentra a las puertas de hacer historia, con la posibilidad de conseguir un histórico tricampeonato nacional si logran coronarse en este Torneo Clausura 2025. La expectativa es enorme y la presión se siente en cada rincón del equipo que hoy maneja el entrenador uruguayo, quien tiene una forma de trabajar, donde siempre respeta las jerarquías, y hasta ahora le fue bastante bien en el plantel merengue a lo largo de la temporada.

Alex Valera y Edison Flores vuelven a estar disponibles. (Foto: X).

La decisión de Jorge Fossati sobre la titularidad de Alex Valera y Edison Flores, sumada a la estrategia general para enfrentar a Melgar, definirá en gran medida las aspiraciones de un equipo que anhela con todo el corazón la gloria. La afición, por su parte, se mantiene expectante, esperando con ansias el domingo para ver a su equipo dar un paso más hacia el tricampeonato. En el Estadio Monumental de la UNSA en Arequipa, se vivirá un gran cotejo este domingo 14 de septiembre desde las (3:00 PM – HORA PERUANA).