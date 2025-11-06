El desprestigio que sufrió Facundo Callejo al sonar como refuerzo en Universitario: “¿A quién le ha hecho goles?”

Ahora que Universitario de Deportes es tricampeón del fútbol peruano y que el objetivo de cara a la temporada 2026 será mucho mayor, no hay duda alguna de que los refuerzos que vayan a llegar tendrán que ser realmente competitivos. Por ello es que uno de los nombres que podría volver a sonar con fuerza en la interna merengue es el de Facundo Callejo, aunque recientemente sufrió un llamativo y muy peculiar desmerecimiento por sus rendimientos en el actual campeonato.

Fuente: Cusco FC

Nadie puede negar el enorme poderío goleador de Facundo Callejo vistiendo la camiseta de Cusco FC durante la presente temporada. Con 22 tantos anotados hasta el momento y siendo un titular indiscutible en las planificaciones del profesor Miguel Rondelli, el atacante argentino ha marcado una gran diferencia en el torneo local. A pesar de estos números, todo parece indicar que no sería suficiente para que pueda jugar en Universitario de Deportes.

En esta oportunidad fue Andrés Mendoza, un histórico del fútbol peruano y que ahora es comentarista deportivo en programas digitales, quien alzó la voz de protesta y señaló que Facundo Callejo no se encontraría a la altura de un fichaje realmente importante que necesita la ‘U’ para afrontar la Copa Libertadores 2026. Eso sí, destacó el nivel mostrado por el delantero en Cusco FC, aunque dichas actuaciones no serían suficientes para dar el salto a nivel continental.

La durísima crítica de Andrés Mendoza ante un posible arribo de Facundo Callejo a Universitario

“La ‘U’ no puede contratar a ese jugador de Cusco FC que es goleador, Facundo Callejo. ¿A quién le hizo goles? Hay niveles. Ese chico Gentile que llegó a Alianza es un desastre. Llegó a Alianza porque estaba jugando bien en Cienciano. Si traes a Callejo, ¿crees que es para la ‘U’ en la Copa Libertadores? Es mejor que Churín, eso sí no te lo discuto. Hace más movimientos, pero para Copa Libertadores no es el jugador para la ‘U'”; comentó en primera instancia Andrés Mendoza durante una de las últimas ediciones del programa ‘Datazo‘.

Siguiendo en esta línea, el popular ‘Cóndor’ hizo énfasis en que Facundo Callejo no tiene manera de cómo pelearle el puesto al actual goleador y referente de Universitario de Deportes. “¿Se le puede contratar? Sí, pero para la Copa Libertadores no me parece. Yo traería un delantero que haga diferencia y le haga pelea a Álex Valera. ¿Crees que le puede hacer pelea a Valera? A Valera le gusta jugar solo y que atrás haya uno. Tiene que haber otro ‘9’ que le haga pelea a Valera porque ese chico Callejo no le va a hacer pelea a Valera”.

¿Cuánto cuesta Facundo Callejo y hasta cuándo es su contrato con Cusco FC?

De acuerdo al portal especializado ‘Transfermarkt‘, podemos apreciar que Facundo Callejo tiene una cotización internacional de 400 mil euros, lo que en soles daría un promedio cercano a los 1.6 millones. En cuanto a su vínculo contractual con Cusco FC, durante las últimas semanas se pudo confirmar que renovó hasta diciembre del año 2027, así que el equipo que esté interesado en quedarse con sus servicios deberá negociar con la directiva y seguramente desembolsar un monto económico bastante interesante.

Fuente: Transfermarkt

¿Cuál será la decisión de Jorge Fossati sobre los próximos fichajes de Universitario?

Dentro de las planificaciones de Universitario de Deportes está potenciar la plantilla pensando en la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026, pero todavía no hay detalles de las decisiones que pueda tomar al respecto Jorge Fossati. En el papel, el estratega uruguayo se quedará al mando del equipo ya que tiene contrato y tranquilamente podría esperar el final de la presente temporada para sentarse a realizar análisis y evaluaciones junto al área deportiva de la directiva.

fuente: Getty Images

