Hinchas de Universitario elogian a un jugador por su actuación ante Garcilaso: “Ni en cuenta lo tenía Rabanal”

Javier Rabanal ya no forma parte del cuadro de Universitario de Deportes, pero los hinchas no lo dejan en paz y en las redes cuestionan al entrenador. En este caso se debe a que el DT no usaba a uno de los jugadores que al terminó rompiendo frente al conjunto de Deportivo Garcilaso.

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Estamos hablando de Horacio Calcaterra, quien hoy arrancó ante el ‘Pedacito de Cielo’, siendo de los más destacados en el mediocampo. Justo si había un jugador que les faltaba al equipo era el 10 que pueda generar fútbol, por lo que lo encontraron en el veterano medio que hizo jugar al equipo con sus buenos pases y movimientos.

Hinchas halagan a Calcaterra (Foto: X).

Los hinchas están muy contentos por la forma de jugar de Calcaterra, el cual ayudó mucho en el mediocampo. Siendo un futbolista que le pueda dar a su equipo mucho juego. De igual forma, algo que terminó de aportar es experiencia, algo que otros jugadores no estaban brindándole al equipo y por lo que es destacado hoy en día este mediocampista.

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Hinchas halagan a Horacio Calcaterra (Foto: X).

¿Horacio Calcaterra vuelve al once de Universitario?

Este partido demostró que Horacio Calcaterra puede ser el 10 que necesita Universitario. Sabe jugar con el balón, implanta tranquilidad, pero también sabe dar muy buenos pases, por lo que es un paquete completo el que tiene. Rabanal en su momento no lo usó mucho, más que todo lo dejó en el banco de suplente y lo hacía ingresar algunos minutos.

En total son 8 los partidos que ha disputado en el año, no ha hecho goles ni asistencias, pero suma 221 minutos disputados hasta el momento. Lo cual se puede ver el poco tiempo que lo han tenido en cuenta, siendo incluso 71 minutos del último juego.

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Jorge ‘Coco’ Araujo podría tomar la decisión de mantenerlo en el once titular, dejando a otros que no han funcionado. Tanto Miguel Silveira como Héctor Fértoli hasta el momento no han demostrado un gran nivel en el mediocampo. Por lo que ahora se vendría este cambio tras la lesión de Martín Pérez Guedes.

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