Universitario de Deportes está a punto de disputar su partido más importante a nivel internacional de la temporada. El cuadro ‘crema’ se juega mucho en el siguiente partido pensando en acceder a una siguiente etapa de la Copa Libertadores. Por esa razón necesita pensar en los 3 puntos. No obstante, las lesiones le están jugando en contra a los de Ate.

Publicidad

Jorge Araujo no podrá utilizar a dos importantes elementos para el duelo ante Nacional. El primero de ellos es Horacio Calcaterra, el mediocampista en el último choque salió lesionado. Es por eso que no podrá tener la oportunidad de estar en este encuentro. Justo el ‘Coco’ lo recuperó como titular, pero por un tema de salud no podrá estar presente en este juego.

Horacio Calcaterra calentando en Universitario (Foto: Universitario).

Pero no es el único hombre importante que no estará, tampoco se contará con Matías Di Benedetto. El central ya está recuperado de su lesión, pero no quieren arriesgarlo en este partido de Copa. Es por ese motivo que le tocará ver el encuentro fuera de la cancha. Lo cual termina debilitando bastante la saga central de los ‘cremas’.

Publicidad

¿Qué otros jugadores están en duda?

Uno de los que no se sabe si será tomado en cuenta es Sekou Gassama, el africano viene siendo parte de los entrenamientos, pero no ha estado entrando en la lista final con Araujo. El entrenador nacional no lo está usando debido al nivel que ha venido presentando. Pero es posible que ingrese en la nómina final para la Copa.

Eso sí, la posibilidad que tenga minutos será evaluada dependiendo a lo que acontezca en el encuentro. Esto debido a que el cuadro de la ‘U’ está obligado a ganar los tres puntos en casa. Sino se quedaría muy expuesto en la tabla de posiciones.

Sekou Gassama en Universitario (Foto: Universitario).

Publicidad

¿Cómo sería el once de Universitario de Deportes?

Posible once de Universitario de Deportes frente a Nacional: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Andy Polo, Jesús Castillo, José Carabalí, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha; Edison Flores y Alex Valera.

¿Cuándo juega Universitario vs Nacional?

Por la fecha número 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Universitario enfrenta a Nacional en Lima. El partido se disputará el miércoles 29 de abril en el Estadio Monumental de Ate desde las 21:00 horas de Perú.

El partido será transmitido por cable en ESPN, mientras que en la plataforma Disney+ también se podrá seguir. Todos los incidentes, goles y minuto a minuto en Bolavip Perú.

Publicidad

Datos Claves