Pese al triunfo, hinchas de Universitario cuestionaron a dos jugadores ante Ayacucho FC: “Tristísimo”

Universitario de Deportes logró un importante triunfo en los últimos minutos frente a Ayacucho FC. Tres puntos vitales para seguir con ventaja en la tabla de posiciones a falta de poco para el final del Torneo Clausura. Pero ni esto ha hecho que los hinchas no sientan molestias con algunos de sus jugadores, los cuales no han rendido como se esperaba en este juego.

Si bien los dirigidos por Jorge Fossati llegaron a ser superiores a lo largo de los 90 minutos. Hay jugadores que no estuvieron a su 100% y dejaron muchas dudas, incluso esto puso en peligro el resultado. Por suerte apareció José Rivera para apagar el incendio que pudo ser un empate en casa ante Ayacucho FC.

¿Qué jugadores son criticados por los hinchas?

El primero de ellos es Andy Polo, esta temporada 2025 no ha sido la mejor para el carrilero por la derecha. Su nivel ha bajado considerablemente a lo que fue el año pasado. Sus desbordes ya no son efectivos, tampoco sus centros que no tienen destinatario, pero la cereza del pastel fue la expulsión cuando más se le necesitaba en el partido Universitario.

Todo esto ha sido un factor determinante como para que el hincha no esté nada contento con su actuación. Pero claro, se veía opacado esto por las victorias que el equipo venía teniendo. No obstante, su nivel viene siendo bastante bajo a lo largo de la campaña.

Otro que esta vez demostró que es un tiro al aire es Williams Riveros, no estuvo tan fino como en juegos anteriores. Le cuesta mucho el retroceso y a veces deja espacios que son bien aprovechados por los rivales. Juan Lucumí es uno de esos, pues lo dejó muy mal parado al paraguayo que acabó en el suelo en el empate 1-1.

Algunos hinchas ponen en duda si debería seguir el próximo año por este tipo de errores que suele cometer. Pero se sabe que en Ate cuentan con él, incluso ya han comenzado su trámite para que pueda sacar la nacionalidad peruana y de esta forma pueda contar como jugador nacional para la siguiente campaña.

Universitario sigue en lo más alto

Pese al mal partido que tuvo Universitario, logró imponerse en casa y con ello se mantiene en lo más alto a la espera de un traspié de sus seguidores más cercanos para lograr salir campeón nacional.

Así se mueve la tabla de posiciones del Torneo Clausura:

