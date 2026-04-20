Periodista afirmó que Jorge Fossati no regresa a Universitario y reveló el motivo

Javier Rabanal no seguirá en el cuadro de Universitario de Deportes, su desempeño en el club ‘crema’ no ha sido el esperado. Es por esa razón que ha comenzado la lluvia de entrenadores que podrían llegar al club. No obstante, uno de los que muchos piden es a Jorge Fossati de vuelta. Pero su vuelta es algo que por ahora no va a pasar y se reveló el motivo.

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El ‘Nono’ no es una opción en la ‘U’, por lo menos así lo dio a conocer el periodista Carlos Univazo. Para él no hay forma que el uruguayo vuelva al club, siendo el gran motivo su gran incomodidad que se dio en la reunión para mantenerse con la Administración. Siendo este el gran causante que no se vea su vuelta en estos momentos.

Jorge Fossati, exentrenador de Universitario (Foto: Liga 1).

“Fossati no regresa a ‘U’. Relación con Barco no es tan mala. El problema es con la administración. La última charla entre las partes y con Betancour de intermediario fue terrible. Van a buscar a un DT inédito, sin pasado en Ate, salvo que Bustos quiera dejar Millonarios. Difícil”, fue lo que publicó el hombre de prensa en sus redes sociales.

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De igual forma, el comunicador termina por mencionar que con Fabián Bustos tampoco habría nada. Esto más que todo ya que ahora mismo está muy dedicado a Millonarios. Club en el que no está muy bien, pero que busca sacar adelante en busca de lograr el objetivo a final de año.

Fossati encantado con volver a Universitario

Eso sí, el periodista Gustavo Peralta confesó que en el entorno de Jorge Fossati estarían encantados en llegar a un acuerdo para volver. No obstante, no es tan fácil esto. Debido a que hay una gran aspereza con los administradores, esto hace que sea difícil que se pueda dar a un acuerdo.

Álvaro Barco y Franco Velazco no tuvieron la mejor relación con el ‘Nono’, esto se notó en las últimas declaraciones del entrenador como DT de la ‘U’. Por lo que esto hace difícil que se pueda pensar en que puedan llegar a un acuerdo para volver a tener una relación.

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🎙️ @Gustavo_p4: "Cuando le preguntas al entorno de Fossati afirman que él quiere volver, pero que la relación es distante y no hay confianza. Por esa razón, la U iría por otro entrenador".#HablemosDeMAX #universitariodedeportes



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¿Quién podría llegar a Universitario?

Por ahora lo único cierto es que el cuadro de Universitario tiene DT para enfrentar a Deportivo Garcilaso. Se trata de ‘Coco’ Araujo que vuelve a tomar las riendas del plantel con miras a poder mantenerse en la pelea por el Torneo Apertura. Pero en este caso, solo estará de forma interina hasta que puedan dar a conocer al nuevo entrenador.

Ya han comenzado a llegar varios CV al Monumental, pero en este caso la directiva tendrá que analizar el perfil del entrenador que quieren. Pues con Javier Rabanal terminaron por pifiarla, pensando que era el ideal para el puesto. No obstante, sus ideas no llegaron a calar en el hincha que más de una vez se molestaron con el entrenador.

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