Edison Flores habló claro sobre Raúl Ruidíaz y los problemas personales que hoy maneja en Universitario

En una reveladora entrevista en el programa “Doble Punta” de YouTube, el capitán de Universitario de Deportes y referente del fútbol peruano, Edison Flores, abordó la controversia generada por Raúl Ruidíaz tras la contundente derrota ante Palmeiras en la Copa Libertadores. La polémica surgió cuando Ruidíaz publicó un video con música temática al día siguiente de la goleada, lo que muchos interpretaron como una burla y una falta de respeto ante la difícil situación que atravesaba el club.

Edison Flores sobre el caso Raúl Ruidíaz

Flores, conocido cariñosamente como “Orejitas”, no dudó en precisar los efectos de este incidente en el vestuario crema, sugiriendo que la situación generó incomodidad interna: “Algunos compañeros se sintieron aludidos por el vídeo de Raúl Ruidíaz (post derrota con Palmeiras). Cada uno es responsable de sus acciones, pero eso no quita que Raúl sea hincha de la ‘U’ y quiera lo mejor para el Club. Yo no tengo ningún problema con él”. Sus palabras reflejan una postura conciliadora, buscando mantener la calma y el respeto dentro del equipo, al mismo tiempo que reconoce el malestar generado por el video de Raúl Ruidíaz. Esta declaración subraya la complejidad de las relaciones internas en un equipo de fútbol profesional, donde la presión y las emociones juegan un papel crucial.

Más allá de la controversia, Edison Flores también compartió detalles íntimos sobre su proceso de recuperación personal y profesional. Con una franqueza admirable, el futbolista reveló que está trabajando intensamente para recuperar su confianza, la cual admitió haber perdido hace “buen tiempo”. “El tema familiar me quitó tranquilidad”, confesó Flores, aludiendo a los desafíos personales que ha enfrentado y que han afectado su desempeño en el campo.

Edison Flores está llevando ayuda profesional

En un gesto de transparencia que humaniza la figura del deportista de élite, Flores explicó las medidas que ha tomado para superar este bache: “Tengo ayuda externa con psicólogo y coach. Soy una persona común y corriente que a veces se siente triste. Estoy buscando mi paz”. Esta admisión resalta la importancia de la salud mental en el deporte de alto rendimiento y la necesidad de buscar apoyo profesional cuando es necesario. La vulnerabilidad de Flores al compartir sus luchas personales resonó profundamente, mostrando que incluso los atletas más exitosos enfrentan desafíos emocionales.

Mientras estas declaraciones se convierten en tema de conversación entre los aficionados y la prensa deportiva, Universitario de Deportes se mantiene a la expectativa de la recuperación de Edison Flores. Recientemente, el jugador fue desconvocado de la Selección Peruana debido a una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas por un “tiempo prudencial”. Sin embargo, hay optimismo en el club respecto a su posible regreso para el crucial partido contra Melgar por la Liga 1. La presencia de Flores es fundamental para las aspiraciones del equipo, y su pronta recuperación es una prioridad para el comando técnico y la hinchada crema. Este episodio subraya la resiliencia de Flores, tanto en el ámbito personal como profesional, en su búsqueda constante de la excelencia y la estabilidad.