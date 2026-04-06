Para su debut en Copa Libertadores: Universitario decidió sorpresivamente antes de jugar con Deportes Tolima

La expectativa por el estreno internacional de Universitario de Deportes ha alcanzado su punto máximo tras las recientes revelaciones del periodista Gustavo Peralta. A pocas horas del pitazo inicial en Colombia, el entorno crema se vio sacudido por una noticia que cambia la logística habitual del club.

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Universitario preparado para la Copa Libertadores

El club merengue ha decidido viajar a la ciudad de Ibagué con el plantel completo, una medida que busca fortalecer la unión del grupo. Esta determinación incluye tanto a los jugadores titulares como a los suplentes y aquellos que no están inscritos para esta fase inicial del torneo.

Esta acción institucional se produce inmediatamente después del desgaste físico y emocional que significó el último clásico ante Alianza Lima. La victoria en el torneo local permitió que el equipo liderado por Javier Rabanal llegue con un envión anímico fundamental para enfrentar a Deportes Tolima.

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El movimiento ha sido calificado como sorpresivo por la prensa especializada, ya que usualmente los clubes peruanos suelen viajar con delegaciones reducidas para optimizar costos. Sin embargo, la administración merengue prioriza en esta ocasión el blindaje del vestuario en una plaza históricamente difícil.

Universitario preparado para el partido por Copa Libertadores. (Foto: X).

Javier Rabanal tiene a todos habilitados

En el aspecto deportivo, contar con todos sus efectivos le brinda al técnico Rabanal un abanico de opciones tácticas mucho más amplio para el debut. Figuras claves como Edison Flores y Alex Valera encabezan una delegación que ya se encuentra instalada y concentrada en el Hotel Estelar de Ibagué.

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El Estadio Manuel Murillo Toro será el escenario donde la “U” buscará romper la mala racha de los equipos peruanos en tierras cafeteras. La planificación incluye un reconocimiento de campo y trabajos ligeros para mitigar los efectos del viaje realizado este lunes por la mañana.

Universitario mentalizado en su debut

La decisión de llevar a todo el grupo responde a un pedido expreso del comando técnico para mantener la cohesión tras el éxito en el Estadio Monumental. Para los referentes del equipo, este gesto de la directiva es una señal de que todos son importantes en la búsqueda del objetivo internacional.

Se espera que el once inicial no presente mayores variantes respecto al equipo que ganó el clásico el último fin de semana. La consigna es mantener la solidez defensiva de Williams Riveros y aprovechar la jerarquía de sus atacantes para sumar en este primer paso del Grupo B.

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Universitario visitará a Deportes Tolima. (Foto: X).

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