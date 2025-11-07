VIDEO: así fueron los festejos de Universitario tricampeón nacional y cómo Aldo Corzo levantó el trofeo

Universitario de Deportes tuvo, finalmente, los festejos por su tricampeonato nacional. Luego del empate sin goles ante Deportivo Garcilaso, el Estadio Monumental de Lima se vistió de gala para celebrar un nuevo hito en la historia ‘crema’. Hubo cánticos, saltos, emoción, premios y mucho más en una noche perfecta para el aficionado de la ‘U’.

El empate 0-0 ante Deportivo Garcilaso dejó un sabor agridulce en la previa. Universitario fue superior durante todo el partido, pero no pudo concretar las chances de peligro que tuvo a su favor. Tras el final, la noche fue toda de jugadores, cuerpo técnico y los hinchas a puro festejo.

Es que, la victoria hace varios días ante ADT, marcó finalmente el objetivo cumplido: el tricampeonato nacional. Universitario fue el mejor equipo del Perú en este 2025 y lo demostró con esta nueva consagración. Lo que permitió un festejo total en esta noche de viernes, en el último partido del año para ellos en el Estadio Monumental.

Premios para todos en Universitario

En la previa al partido, ya hubo algunos premios para Universitario. Jorge Fossati, quien continuará al frente del equipo en 2026, recibió el premio al entrenador del mes de octubre, mientras que Sebastián Britos fue el mejor arquero y Matías Di Benedetto, el mejor jugador.

Después del encuentro ante Garcilaso, se agregaron más premios. Álex Valera fue elegido el mejor jugador del Torneo Clausura 2025 por lo que recibió su galardón en el escenario montado en pleno campo del Estadio Monumental.

Franco Velazco, administrador del club, también recibió un par de cheques importantes para la economía de Universitario. Fueron 354 mil dólares de parte del Consorcio Fútbol Perú por el nuevo título nacional. En tanto, Conmebol también sorprendió con otro premio de 600 mil dólares.

Aldo Corzo y Andy Polo levantaron los trofeos de campeón en Universitario

Luego, llegó el momento que todos en el Monumental esperaban, los trofeos de campeón. Andy Polo fue el primero en levantar el plato como campeón del Torneo Clausura 2025. Pero, hubo más para Universitario.

El título nacional de 2025, el tercero de forma consecutiva, lo alzó Aldo Corzo, capitán y emblema de este equipo de la ‘U’. Lo hizo en compañía de todo el plantel, cuerpo técnico y directivos más familias y allegados. El detalle también estuvo en que los otros dos trofeos nacionales (los de 2023 y 2024) también fueron parte de ese momento.

Luego de este momento, llegó otro especial. Las luces del Estadio Monumental se apagaron para que el equipo ‘merengue’ realice la habitual vuelta olímpica de campeón. Por supuesto, las luces estuvieron en los celulares de los hinchas en las tribunas del recinto.

Los festejos continuaron con algunas bengalas, cotillón, cánticos y más en el campo de juego. Universitario demostró que estuvo nuevamente a la altura de su propia historia y dejó muy atrás a sus competidores en la lucha por el título durante todo el año 2025.

Como sucedió a comienzos de este año, el gran objetivo para 2026 será repetir lo conseguido a nivel nacional y buscar el tetracampeonato. En el plano internacional, por supuesto, se buscará mejorar lo hecho en 2025, es decir, superar la etapa de octavos de final y soñar con una actuación histórica.

Ahora, será tiempo para pensar en el último partido del año ante Los Chankas donde buscará terminar de la mejor manera, pese a que su rival pelea por meterse a Copa Sudamericana. También será tiempo para pensar en el 2026 y en cómo será el plantel para dicha campaña.

