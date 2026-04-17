Sorpresa Monumental: Jorge Fossati reveló si regresará o no a Universitario para reemplazar a Javier Rabanal

Para nadie es ninguna novedad que la estadía de Javier Rabanal al mando de Universitario de Deportes genera diversos cuestionamientos, por decir lo menos, y por ende es que hay rumores de que podría ser echado del cargo de no conseguir resultados positivos. A raíz de dicha situación es que el nombre de Jorge Fossati suena como un posible reemplazante y ya respondió al respecto.

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Fuente: Universitario.

Sabiendo que el pasado reciente de Jorge Fossati fue muy bueno en Universitario de Deportes y que realmente se fue del equipo por la puerta grande, a pesar de que se dieron distintas negociaciones pensando en la temporada 2026. Bueno, hace algunas horas se pudo conocer que el entorno cercano del estratega uruguayo estaría dispuesto a volver al equipo merengue.

Fue el periodista deportivo César Vivar quien reveló esta situación y claramente genera tendencia en el país frente a la posibilidad de que el popular ‘Nonno’ pueda reemplazar a Javier Rabanal en esta temporada 2026. “Alguien muy cercano a Jorge Fossati desde Montevideo o Madrid, que nos están viendo, me dicen que vuelve sí o sí. Nada más“; aseguró en el programa ‘Doble Punta‘.

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Y es que no podemos perder de vista que la situación de Javier Rabanal es complicada en Universitario de Deportes. Tras perder 0-2 ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026, las críticas se incrementaron mucho más y ahora hay rumores de que de no vencer a FBC Melgar en Arequipa podría dar un paso al costado para que la directiva cambie de estratega a tiempo.

Los hinchas de Universitario se hicieron sentir ante Javier Rabanal

Tras la derrota por Copa Libertadores 2026 frente a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental, los hinchas de Universitario de Deportes no tuvieron mejor opción que acercarse a la casa de Javier Rabanal para tratar de dejar un claro un mensaje de presión. Si bien el asunto no pasó a mayores ni tampoco existió un encuentro como tal, está claro que la situación no es la mejor de todas.

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“Ayer más o menos a las 10:30 de la noche, hinchas de la barra de Universitario de Deportes fueron a la casa de Javier Rabanal. ¿A qué van casi a las 11 de la noche? Los vi estar en el parque, eran más o menos 15 hinchas, eran de la barra y estaban con indumentaria. Fueron a hacer sentir su presencia, eso es un mensaje llano“; reveló el periodista Renato Luna en ‘Nada que no sepa‘.

El buen recuerdo que dejó Jorge Fossati en Universitario

Jorge Fossati fue campeón con Universitario de Deportes en las temporadas 2023 y 2025. Además, siempre marcó un estilo de juego muy propio y que pudo implementar con gran éxito, a tal punto que hasta el día de hoy el equipo juega con el mismo sistema. Si bien es cierto que se han dado algunos cambios de por medio conforme ha ido pasando tiempo, no hay duda de que muchos hinchas merengues aprobarían el regreso del un entrenador charrúa tan querido.

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