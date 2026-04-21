Universitario confirmó si regresará Jorge Fossati como técnico luego del despido de Javier Rabanal

La incertidumbre en Universitario de Deportes tras la salida de Javier Rabanal parece haber llegado a su fin. La administración liderada por Franco Velazco ya tomó una postura oficial respecto al posible retorno de uno de sus técnicos más recordados.

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Durante la última emisión del programa Colectivo WORLD, el periodista Gustavo Peralta confirmó que Jorge Fossati no volverá a Universitario. El estratega uruguayo, pieza clave en el éxito reciente del club, no es opción para asumir el banquillo en este 2026.

Los descartes de la directiva crema

A pesar del pedido de un sector de la hinchada, las negociaciones para un retorno de Fossati no prosperaron. La actual gestión merengue ha decidido explorar otros perfiles para liderar el proyecto deportivo tras el cese de Rabanal.

Este descarte se suma a otros nombres de peso que también han quedado fuera de carrera en las últimas horas. Técnicos como Juan Reynoso y Hernán Crespo han sido descartados definitivamente por la dirigencia estudiantil.

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El interinato de Jorge Araujo

Ante la urgencia de los próximos compromisos, el club ha optado por una solución de la casa. Se ha confirmado que Jorge Araujo asumirá las riendas del primer equipo de forma interina mientras se busca al sucesor definitivo.

El popular “Coco” Araujo será el encargado de dirigir los entrenamientos en Campo Mar. Su principal reto será estabilizar el rendimiento del equipo tras los resultados adversos que forzaron la salida del comando técnico anterior.

Jorge Fossati no dirigirá a Universitario este 2026. (Foto: X).

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El duelo ante Nacional de Uruguay

Lo más probable es que Araujo esté en el banquillo para el trascendental choque ante Nacional de Uruguay. Este partido, válido por la Copa Libertadores, se disputará el próximo 29 de abril en el Estadio Monumental.

La administración de Franco Velazco continúa evaluando opciones en el mercado internacional para cerrar la contratación de un nuevo DT. El objetivo es mantener la competitividad para pelear por el título nacional al final de la temporada.

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