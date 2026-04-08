Así quedó Universitario en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026 tras el Coquimbo vs. Nacional

Luego del empate sin goles que logró Universitario de Deportes frente a Deportes Tolima el día de ayer en la ciudad de Ibagué, hoy se completó la primera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026 tras el encuentro disputado entre Coquimbo Unido vs. Nacional. Por ello es que a continuación veremos cómo quedó la tabla de posiciones.

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Hablando un poco de cómo se dieron ambos encuentros, Deportes Tolima vs. Universitario de Deportes no tuvo tantas emociones de por medio y podríamos decir que la igualad 0-0 fue un resultado bastante justo por la manera en que se dio el trámite. Eso sí, ahora los merengues deberán validar dicho debut ciertamente positivo con triunfos en condición de local.

Por otro lado, el duelo de esta noche entre Coquimbo Unido vs. Nacional jugado en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso tuvo diversas emociones de principio a fin. Fueron los uruguayos quienes lograron irse con ventaja al finalizar el primer tiempo con un tanto de Sebastián Coates y recién a los 90’+5 llegó el empate definitivo gracias a Manuel Fernández.

Así quedó el Grupo B de la Copa Libertadores 2026

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El fixture completo de Universitario en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026

Fecha 1 | Deportes Tolima 0-0 Universitario

Fecha 2 | Universitario vs. Coquimbo | 14 de abril

Fecha 3 | Universitario vs. Nacional | 29 de abril

Fecha 4 | Coquimbo vs. Universitario | 7 de mayo

Fecha 5 | Nacional vs. Universitario | 20 de mayo

Fecha 6 | Universitario vs. Deportes Tolima | 26 de mayo

DATOS CLAVES