El cambio empieza a sentirse en Ate. Bajo el mando de Jorge Araujo, Universitario recuperó su efectividad ofensiva tras anotar cuatro goles ante Deportivo Garcilaso, un resultado que renovó la confianza del equipo.

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La mejora en el rendimiento no solo se ve en la cancha, sino también en las tribunas. La hinchada crema ha respondido de inmediato y ya empieza a jugar su propio partido en el Estadio Monumental.

Para el duelo ante Alianza Atlético, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1, se confirmó que las entradas para la Tribuna Norte se encuentran completamente agotadas.

Este lleno en una de las zonas más populares del estadio refleja el respaldo del público en un momento clave, tras semanas marcadas por resultados irregulares y el cambio del entrenador Javier Rabanal.

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Universitario comunicó que todas las entradas para la Tribuna Norte se vendieron en el marco del partido ante Alianza Atlético de este domingo 26 de abril en el Monumental. (Foto: Universitario)

Universitario juega este domingo ante Alianza Atlético en el Monumental

El partido ante Alianza Atlético se jugará este domingo 26 de abril y representa una nueva oportunidad para que Universitario consolide su recuperación en el Torneo Apertura de la Liga 1 de Perú.

Además, será una prueba importante para el proceso de Jorge Araujo, quien empieza a ganar terreno no solo en lo futbolístico, sino también en la aprobación de la hinchada y busca su segundo triunfo al hilo previo al partido por la Copa Libertadores.

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El plantel de Universitario entrenando bajo las órdenes de Jorge Araujo para el partido ante Alianza Atlético, cotejo válido por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. (Foto: Universitario)

¿En qué canal ver el partido entre Universitario vs. Alianza Atlético?

El partido entre Universitario vs. Alianza Atlético se podrá ver este domingo 26 de abril en vivo y en directo a través del canal oficial de L1 MAX y por los operadores de televisión Movistar Deportes, Best Cable, Claro y DirecTV.

¿Hasta cuándo Jorge ‘Coco’ Araujo seguirá siendo DT interino de Universitario?

La idea de la dirigencia de Universitario es que Jorge Araujo sea el técnico interino hasta el partido ante Alianza Atlético de Sullana, que será este domingo 26 de abril y válido por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

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Datos claves

Universitario agotó las entradas de la Tribuna Norte para el partido de este domingo.

El técnico Jorge Araujo busca su segundo triunfo consecutivo el 26 de abril ante Alianza Atlético.

La efectividad ofensiva de la ‘U’ mejoró tras anotar cuatro goles frente al Deportivo Garcilaso.