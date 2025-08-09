Es tendencia:
Universitario recibió dura noticia previo al duelo ante Sport Boys por el Torneo Clausura 2025

El cuadro 'crema' buscará sumar de a tres ante el elenco 'chalaco', pero no la tendrá tan fácil. Conoce los motivos.

Por Nicole Cueva

Universitario recibió dura noticia previo al duelo ante Sport Boys.
© UniversitarioUniversitario recibió dura noticia previo al duelo ante Sport Boys.

Uno de los partidos más llamativos de la fecha será el que protagonizarán Universitario de Deportes y Sport Boys en el estadio Monumental por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

El cuadro ‘crema’ buscará mantenerse invicto e irá por un nuevo triunfo ante el aliento de su hinchada. Sin embargo, se confirmó que no podrá contar con una de sus figuras para el importante duelo.

La ‘U’ recibió dura noticia

Según dio a conocer el periodista Gustavo Peralta, la ‘U’ deberá enfrentar al elenco ‘chalaco’ sin Aldo Corzo, capitán y referente en la zaga defensiva del equipo.

Asimismo, confirmó que ante la ausencia de Corzo, los que se encargarán de defender el arco ‘merengue’ serán Anderson Santamaría, Williams Riveros y Matías Di Benedetto.

Aldo Corzo no concentra en la ‘U’. Van Santamaría, Riveros y Di Benedetto“, publicó el mencionado comunicador en su cuenta personal de Twitter. La noticia sorprendió a más de un hincha de Universitario.

¿Por qué Aldo Corzo no jugará ante Boys?

Si bien aún no se conoce con exactitud el motivo de su ausencia, es bastante que Jorge Fossati haya tomado la decisión de darle un descanso para que llegue en óptimas condiciones a lo que será el importante encuentro frente a Palmeiras por Copa Libertadores.

Y es que a raíz de la ausencia de Riveros por temas médicos, Corzo ha sido titular en todos los cotejos disputados por Universitario en el Clausura durante el último mes. Esta seguidilla de partidos podría haberle generado cierto desgaste físico o incluso alguna molestia muscular.

nicole cueva
Nicole Cueva
