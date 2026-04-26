¿A qué hora se juega Alianza Lima vs. San Martín por la final de vuelta de la Liga Peruana de Vóley?

Alianza Lima y la Universidad San Martín de Porres se enfrentan este domingo 26 de abril en la segunda final de la Liga Peruana de Vóley 2025-26. El escenario para este partido de vuelta es el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador, donde se espera un gran marco de gente. Las ‘Santas’ buscan el título, mientras que las ‘Íntimas’ quieren el extra game.

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Se disputa la final de vuelta por el título de la Liga Peruana de Vóley 2025-26. El primer duelo fue para la USMP por 3-0 con parciales de 25-23, 25-23 y 25-21. Fue un partido sumamente parejo, pero donde las dirigidas por Guilherme Schmitz pudieron fortalecerse en los momentos clave y se quedaron con la victoria.

¡𝑯𝑶𝒀 𝑱𝑼𝑬𝑮𝑨𝑵 𝑳𝑨𝑺 𝑩𝑰𝑪𝑨𝑴𝑷𝑬𝑶𝑵𝑨𝑺! 💙🥁 pic.twitter.com/0pKw7CICF3 — Alianza Lima Vóley (@AlianzaLimaVB) April 26, 2026

Debido a este primer resultado, la presión cae del lado de Alianza Lima, que necesita sí o sí la victoria para forzar un extra game la próxima semana. En caso contrario, el festejo estará en La Molina. Por eso, no hay margen de error y se espera un partidazo en busca del título.

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¡𝐇𝐎𝐘 𝐉𝐔𝐄𝐆𝐀𝐍 𝐋𝐀𝐒 𝐒𝐀𝐍𝐓𝐀𝐒! ❤️💙



🏐 Final Vuelta

🆚 Alianza Lima

🗓️ Domingo 26 de abril

🕒 5:00 p.m.

🏟️ Polideportivo Luisa Estela Fuentes – V.E.S.

📺 @Latina_pe TV, app y web.#VamosSantas🔴🔵 pic.twitter.com/w7OzsXg46R — USMP Vóley Club (@USMPVoleibol) April 26, 2026

¿A qué hora se juega Alianza Lima vs. San Martín por la segunda final de la LPV?

El partido de vuelta entre Alianza Lima y la Universidad San Martín de Porres por la final de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 se juega este domingo 26 de abril desde las 17:00 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes.

¿Qué canal se juega Alianza Lima vs. San Martín por la segunda final de la LPV?

Alianza Lima vs. San Martín, por la final de vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2025-26, se puede ver en vivo por el canal Latina TV, en el canal 2 de la señal abierta. También se puede ver en su sitio web y en su aplicación móvil para todo el país.

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¿Qué pasa si Alianza Lima gana ante San Martín hoy?

Si Alianza Lima gana hoy ante San Martín, el título de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 se definirá en un extra game, que se jugará el próximo domingo 3 de mayo desde las 17:00 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

¿Qué pasa si San Martín le gana a Alianza Lima hoy?

Si San Martín le gana a Alianza Lima hoy, se consagrará campeón de la Liga Peruana de Vóley 2025-26. De esta manera, logrará el sexto título en esta competencia tras las consagraciones en las temporadas 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2017-18, 2018-19 (todas bajo la denominación de Liga Nacional Superior de Voleibol del Perú).

Datos claves

Alianza Lima y San Martín juegan la segunda final este domingo 26 de abril.

y San Martín juegan la segunda final este domingo 26 de abril. 17:00 horas es el inicio del partido transmitido en vivo por Latina TV.

es el inicio del partido transmitido en vivo por Latina TV. Polideportivo Lucha Fuentes recibe el encuentro tras el 3-0 previo de San Martín.