¿A qué hora y dónde ver Alianza Lima vs. San Martín por la primera final de la Liga Peruana de Vóley?

Vuelve la Liga Peruana de Vóley y qué mejor ocasión que en el marco de la primera final entre Alianza Lima vs. San Martín que será el domingo 19 de abril. Luego de un receso y a la vez un descanso para las jugadoras, todos los hinchas tendrán la oportunidad de vivir una nueva instancia decisiva que sin duda alguna paralizará a quienes siguen este deporte tan querido en el territorio nacional.

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Fuente: Perú Vóley.

Respecto a cómo llegan los equipos al primer encuentro final de la Liga Peruana de Vóley, recordemos que Alianza Lima eliminó a Deportivo Géminis en las semifinales en una llave 2-0 a favor. Por otro lado, San Martín hizo lo propio frente a Universitario en una ronda realmente de infarto que terminó siendo 3-2 para las ‘Santas’ luego de superar distintas adversidades en el camino.

Aquellos resultados quedan en el pasado reciente y ahora, tanto Alianza Lima como San Martín, llegan con sus mejores armas a la primera gran final a la Liga Peruana de Vóley. El Polideportivo Lucha Fuentes ubicado en el distrito de Villa El Salvador será testigo de una tarde emocionante y a continuación conoce todos los detalles del partido para estar al tanto desde la previa.

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¿A que hora juegan Alianza Lima vs. San Martín por la primera final de la Liga Peruana de Vóley?

16:00 | México (CDMX)

17:00 | Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

18:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (ET)

19:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

00:00 | España

¿Dónde ver Alianza Lima vs. San Martín por la primera final de la Liga Peruana de Vóley?

Latina TV

Latina Web

Facebook Liga Peruana de Vóley

Precios de las entradas para Alianza Lima vs. San Martín por la primera final de la Liga Peruana de Vóley

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General | S/. 20.00 soles

Preferente Norte | S/. 30.00 soles

Preferente Sur | S/. 30.00 soles

Preferente Oriente | S/. 40.00 soles

Preferente Occidente | S/. 50.00 soles

DATOS CLAVES