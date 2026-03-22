Cuándo juega y contra quién Alianza Lima las semifinales de la Liga Peruana de Vóley

El cuadro de Alianza Lima sigue en carrera en busca del Tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley. Ahora terminó de sacarse de encima de Deportivo Soan en un peleado juego de vuelta en los cuartos de final. Pero ahora tendrá un reto más complicado en busca de llegar a la gran final en busca de poder defender su corona.

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En este caso fue un duelo peleado ante el conjunto de las ‘Panteras de Puente Piedra’. Las cuales dieron un buen espectáculo, no obstante no les pudo alcanzar para conseguir alargar la serie hasta un juego más. Perdiendo los dos encuentros de cuartos de final por 3-0 y 3-1.

¿Cuándo y contra quién juega Alianza Lima las semifinales?

Si bien todavía no hay una fecha confirmada para el duelo que tendrá el conjunto de Alianza Lima. Se espera que se pueda disputar el primer encuentro de semifinales entre el 28 y 29 de marzo. Después el choque de vuelta debería darse el día 4 o 5 de abril. En caso se diera un empate en la serie, el tercer juego sería el día 8 de este último mes.

Con respecto a su rival, por lo pronto no se conoce quién será el que enfrente el cuadro ‘Blanquiazul’. Esto después que se diera el triunfo de Atlético Atenea por 3-0 ante Géminis. Lo cual hizo que la serie termine en un empate 1-1 y ahora se tenga que disputar un partido extra. Este duelo se dará el día miércoles 25 de marzo, en donde se revelará el rival de Alianza.

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De esta forma, el conjunto de Facundo Morando llega con una ligera ventaja al poder descansar en la semana y no tener un duelo extra. El cual significa un desgaste emocional, físico y mental. Lo cual podría ser usado a su favor en busca de seguir avanzando a la gran final de este torneo nacional.

¿Cómo quedó la otra semifinal de la Liga Peruana de Vóley?

En el lado contrario está pasando algo similar a lo que pasa con Alianza Lima que esperar rival. San Martín en su caso se sacó de encima a Circolo Sportivo Italiano sin problemas, pero por ahora no tiene rival para las semifinales esto debido a que Universitario y Regatas Lima empataron en la serie. Así que tendrán que definir el próximo miércoles 25 de marzo.

Datos Claves

Alianza Lima clasificó a semifinales tras vencer dos veces por 3-0 y 3-1 a Deportivo Soan.

clasificó a semifinales tras vencer dos veces por y a Deportivo Soan. Las semifinales de la liga iniciarán tentativamente entre el 28 y 29 de marzo .

. El rival de Alianza se definirá el 25 de marzo entre Atenea y Géminis.