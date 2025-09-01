Liverpool cierra a Isak y firma el mercado de fichajes con mayor gasto de la historia: 489 millones de euros  

Se terminó una de las grandes novelas del mercado de fichajes europeo. Alexander Isak será nuevo jugador del Liverpool después de una serie de negociaciones con Newcastle que tuvieron en vilo a toda la Premier League. El vigente campeón del certamen cierra la ventana de incorporaciones con mayor cantidad de gasto de toda la historia de este deporte desde que se tienen registros. Un total de 489 millones de euros ya han sido puestos en manos de Arne Slot.

339 millones de euros se había gastado Liverpool hasta la fecha. Todo esto en una serie de incorporaciones que marcaban el deseo de la directiva por revalidar el título de la Premier e igualmente para buscar una nueva conquista en la Champions League. Alexander Isak llegará a Anfield por montos que rozan los 150 millones de euros según deja caer en sus redes sociales Fabrizio Romano. Se trata del fichaje más caro en la historia del fútbol inglés e igualmente de una de las operaciones más rimbombantes de los últimos años en cuanto a la mejor liga del planeta se refiere. Gracias a esta, el gigante de Merseyside rompe nuevos récords en el mercado.

Los reds se gastaron 125 millones de euros solo en Florian Wirtz desde Leverkusen. Jeremie Frimpong también de Leverkusen por 40 millones y otros 46 millones por el defensor del Bournemouth Milos Kerkez también se une en sus gastos. Armin Pecsi desde Puskas AFC por 1.78 millones, Hugo Ekitike desde Frankfurt por montos cercanos a los 94 millones de euros y finalmente Giovani Leoni por 31 millones de euros desde Parma completan todo. Los 150 millones por Alexander Isak dejan un panorama sin precedentes.

Hasta la fecha el récord le pertenecía a un Chelsea que por el verano del año 2023 se dejó un total de 451 millones de euros en diferentes incorporaciones. Se trató de una de las primeras ventanas de la nueva propiedad del equipo del oeste de la capital inglesa y que ahora pasará al segundo lugar de la tabla general. Al-Hilal en dicho mismo momento con un total de 343 millones de euros y Paris Saint Germain, también entre los meses de junio y agosto del 2023 con 342 millones de euros completan el podio.

Wirtz y Etikike, otras grandes incorporaciones de Liverpool junto a Isak este verano:

Chelsea vuelve a aparecer en la tabla general con su gasto en el invierno del 2022 y con un total de 321 millones de euros en caras nuevas. Surge por primera vez un equipo español con todas las incorporaciones que Real Madrid trajo en el 2019 por 323 millones de euros. Otra vez Chelsea en verano de 2022 con 296 millones de euros, Barcelona en el verano del 2019 con 273 millones de euros, Juventus en 2019 con 259 millones de euros y Real Madrid en 2009 gracias a un gasto de 253 millones de euros completan los 10 principales récords de la tabla general. Ojo todavía con los Blues, que en esta ventana van ya por los 325 millones de euros y pueden tener sorpresas para estas últimas horas.

Los 10 fichajes más caros del verano

Alexander Isak al Liverpool: 150 millones de euros Florian Wirtz al Liverpool: 125 millones de euros Hugo Etikike al Liverpool: 94 millones de euros Nick Woltemade a Newcastle: 85 millones de euros Benjamin Sesko a Manchester United: 76 millones de euros Victor Osimhen a Galatasaray: 75 millones de euros Bryan Mbeumo a Manchester United: 75 millones de euros Matheus Cunha a Manchester United: 75 millones de euros Martín Zubimendi al Arsenal: 70 millones de euros Luis Díaz al Bayern Múnich: 70 millones de euros

