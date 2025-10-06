El mensaje de Haaland tras su inicio arrollador en Manchester City: “No se olviden de Mbappé”

Erling Haaland no para. El delantero del Manchester City de Pep Guardiola sigue marcando goles en una campaña donde se busca recuperar las mejores épocas del equipo del catalán. Tras anotar el tanto de la victoria ante Brentford, el Androide deja mensajes de peso a toda Europa pensando en uno de los premios individuales más importantes de cada temporada. La Bota de Oro, considera, va a ser disputada por tres nombres donde señala por todo lo alto a Kylian Mbappé.

“¿Competir con Harry Kane por la Bota de Oro? No olvidemos también a Mbappé”, palabras de un Haaland que no dudó a la hora de incluir a Kylian en la disputa por el premio a máximo anotador de la campaña en el viejo continente. Se trata de un galardón que el delantero del Real Madrid ganó ya en los últimos meses y en medio de su primer curso por el Bernabéu. En lo que vamos de curso, nadie se encuentra por encima de Erling.

Haaland se encuentra en un punto de acierto incluso superior a sus propios registros de las últimas campañas. En lo que vamos de temporada ya tiene 18 goles, 3 asistencias y todo esto en 11 partidos con Manchester City. Para que nos hagamos una idea, incluso los rivales que ve teniendo por la Bota de Oro como Mbappé o Kane le superan en ligas que no tienen el nivel colectivo de la Premier League. Ojo con el 9 del Bayern, que eso sí, también tiene 18 gritos sagrados hasta la fecha. Kylian en Madrid por parte, llega a los 14 tantos oficiales.

Guardiola está a los pies de Haaland. Tras su gol en Brentford se deshizo en elogios a un delantero que entiende ya como algo más que un 9 en el Etihad. Le ve por encima del resto en cuanto a carácter ofensivo y por supuesto, plagado de motivación en su temporada número 4 en Inglaterra: “Haaland siente: ‘El Manchester City es mío’. ¡Ha ampliado su contrato por muchos años!’. Tiene más presencia con el balón. Trabaja mucho, tiene ética de trabajo, presiona y sale a por todas. ¡Estoy muy contento!”.

Haaland ve a Mbappé como su gran rival por la Bota de Oro: GETTY

Mbappé, Kane y Haaland. Así ve Erling la lucha por un premio donde se tienen todos los goles en ligas europeas para elegir al vencedor a finales de campaña. No olvidemos que los marcados en Premier, LaLiga, Bundesliga, Serie A y Ligue One valen 2 por cada tanto anotado. Kylian viene de ser el último vencedor y acumula las mismas ediciones ganadas que los que apuntan a ser sus grandes rivales cuando lleguemos al mes de mayo del 2026.

Publicidad

Publicidad

Los últimos ganadores de la Bota de Oro

2024-25: Kylian Mbappé – 31 goles

2023-24: Harry Kane – 36 goles

2022-23: Erling Haaland – 36 goles

2021-22: Robert Lewandowski – 35 goles

2020-21: Robert Lewandowski – 41 goles

2019-20: Ciro Immobile – 36 goles

2018-19: Lionel Messi – 36 goles

2017-18: Lionel Messi – 34 goles

2016-17: Lionel Messi – 37 goles

2015-16: Luis Suárez – 40 goles

2014-15: Cristiano Ronaldo – 48 goles

2013-14: Cristiano Ronaldo / Luis Suárez – 31 goles

2012-13: Lionel Messi – 46 goles

2011-12: Lionel Messi – 50 goles

2010-11: Cristiano Ronaldo – 40 goles

ver también Mientras Messi hizo 120 goles en Champions, estos lleva un Haaland que sigue amenazando sus récords