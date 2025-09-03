Críticas a Guardiola por el fichaje de Donnarumma: “No es su estilo”

Gianluigi Donnarumma es el nuevo portero de un Manchester City que confirmó igualmente la salida de Ederson rumbo a Fenerbahçe a lo largo de las últimas horas. Por el Reino Unido se acumulan diferentes críticas hacia la figura de Pep Guardiola producto del estilo de guardameta fichado desde Paris Saint Germain. Los datos no mienten y hablan de esa realidad que solamente un par de temporadas atrás hubiera sido impensado dentro de los sentidos.

Las críticas y el sentido de estas varían, pero tienen una conclusión tajante: Donnarumma no es el prototipo de portero que Guardiola siempre ha intentado tener en sus filas. Recordemos que incluso el italiano deja París producto del juego de pies que Luis Enrique pretende incorporar desde la mismísima portería. En este sentido, entender la llegada del campeón de la UEFA Champions League como el heredero de un Ederson experto en esta materia del juego se hace difícil o como mínimo, curioso. Por Inglaterra y España no terminan de entender la política de Pep en un equipo que recordemos que viene de su primera gran temporada sin títulos en prácticamente más de media década.

“Guardiola se traiciona a sí mismo con el fichaje de Donnarumma…Pep Guardiola está traicionando sus principios al fichar a Gianluigi Donnarumma, pero el Manchester City necesitaba volver a lo básico después del declive de Ederson…¿Es Donnarumma lo que necesita Guardiola? No es su estilo de portero, tenía un experto con balón como Ederson…Donnarumma será el primer jugador italiano al que entrenará Pep Guardiola, no es algo menor, es un síntoma de su carrera y de su presente”, titulares de medios como Sport, Goal, The Guardian, Mundo Deportivo o Sky alrededor de un fichaje impensado solamente unos meses atrás.

Manchester City vive un momento de transformación en todos los sentidos. Dos veranos atrás empezaba la campaña como campeón de Europa y con un equipo que salía de memoria. En 24 meses, y desde la final de Estambul, se han marchado titulares de aquella definición con Inter Milán como Ederson, Manuel Akanji, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan o Jack Grealish. Para que nos hagamos una idea, solo prevalecen a modo de titulares ahora mismo Rubén Días, Bernardo Silva, Rodri, John Stones o Erling Haaland.

Donnarumma de momento festeja. Su salida de París supuso un giro de 180 grados en todos los sentidos. “Fichar por Manchester City representa un momento muy especial y de sumo orgullo para mí…Me estoy uniendo a un plantel repleto de talentos de clase mundial, liderado por uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol: Pep Guardiola. A todos los jugadores del mundo les gustaría pertenecer a este club…He admirado a Manchester City durante muchos años, así que poder jugar aquí es un gran honor y un privilegio. Estoy deseando conocer a mis nuevos compañeros, al cuerpo técnico y a los hinchas. Jugar en el Etihad será muy, muy especial para mí…Estoy muy emocionado por lo que me espera, y puedo prometer que voy a dejar todo para intentar ayudar al club a conseguir aún más éxitos”.

El año más gastador de Guardiola

Además del italiano, han llegado Omar Marmoush, Nico González, Khusanov, Vitor Reis y Juma Bah durante enero. Rayan Cherki, Tijjani Reijnders, Rayan Ait-Nouri y Marcus Bettinelli antes del Mundial de Clubes. El gasto anual del club supera los 350 millones de euros. Estos de momento, no han valido para títulos. Y ojo, que este año tienen solo 3 puntos de 9 en lo que vamos de Premier.

Se cayó ante Al-Hilal en el Mundial de Clubes. En la FA contra Crystal Palace en la final. En Carabao Cup frente a Tottenham. En la Champions Real Madrid goleó en el global por 5-2 en el playoff y finalmente, se firmó la peor Premier League desde que Guardiola es el DT. Más que nunca hay obligaciones para un proyecto donde Pep, de momento, sigue viviendo los últimos 24 meses de su contrato. En el Etihad se confía en retenerle.

