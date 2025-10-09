Manchester City vs. Premier League, el juicio del siglo: desvelan la fecha donde se conocerá el veredicto

The Independent avisa que se vienen novedades. Todo alrededor del juicio más importante de toda la historia de la Premier League. El rotativo británico no duda en sus reflexiones alrededor de lo que se espera que ocurra a finales de mes con una trama dónde el equipo de Pep Guardiola espera desde hace varios años. Si nada se tuerce, se espera que antes de que lleguemos a noviembre haya medidas oficiales.

Recordemos que Manchester City y la Premier League se encuentran enfrentados judicialmente. Las supuestas 115 irregularidades que se habrían encontrado en el comportamiento financiero del club a lo largo de la última década y media son la clave de todo. En esta se habrían detectado diferentes tramas para evitar acomodarse a un Fair Play Financiero votado por la mayoría del certamen y que habría sido violado de manera absolutamente consciente por parte de la directiva del club. Todo se aceleró en las últimas semanas.

Esperan por Inglaterra que a finales del mes de octubre o inicios de noviembre tengamos el primer gran veredicto oficial alrededor del juicio del siglo. También existe la posibilidad de que cualquiera de las partes apele en lo que se entiende como una trama que cambiará para siempre la Premier League de Inglaterra. En caso de que haya sanciones al equipo de Pep Guardiola, estas pueden ir desde una reducción de puntos, una multa económica y hasta por supuesto un descenso administrativo por fuera del ecosistema profesional del balompié británico. A medida que han pasado los meses, las filtraciones hablan de castigos cada vez menos severos.

“El comité independiente decidirá, y espero con ansias la decisión…No soy abogado. Aceptaremos la sentencia del panel independiente… Sé lo que la gente espera, lo que espera, lo sé, lo he leído durante muchos años…Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Así que ya veremos”, comentaba por última vez Guardiola alrededor de lo que ocurría en los despachos. Jamás ha dudado de la inocencia del club después de asegurar que ha tenido diferentes charlas con el dueño de este. Se espera que salvo giro de 180° tengamos novedades oficiales a lo largo de los próximos 30 días laborables.

Guardiola, más que atento al veredicto del juicio del siglo en la Premier: GETTY

No nos olvidemos que en esta trama únicamente se encuentran Manchester City y la Premier League. La patronal del fútbol británico tiene otras causas abiertas contra entidades como Chelsea, donde las investigaciones de la era Roman Abramovich tienen al conjunto londinense, a diferencia de lo ocurrido en el Etihad, siempre dando facilidades para la recaudación de información y documentos sobre la administración liderada por el empresario ruso. Dentro de un mes deberíamos tener el primer veredicto oficial del juicio del siglo y con un panorama más que claro para el club de Guardiola.

Publicidad

Publicidad

La victoria previa del City que puede ser clave

Cerca de cuatro semanas atrás, Manchester City y la Premier League llegaban a un acuerdo en relación a las Normas de Transacción entre Partes Asociadas. Una trama independiente al juicio del siglo, pero vital a la hora de entender la postura de ambos en relación a su la lucha de los últimos años. Recordemos que en esta investigación aparte del juicio del siglo, se analiza la cantidad de dinero inyectada en el club proveniente de empresas de Oriente Medio y más que cercanas a la familia de Abu Dabi, también dueña del club inglés.

“La Premier League y el Manchester City han llegado a un acuerdo en relación con el arbitraje iniciado por el club a principios de este año con respecto a las Reglas de Transacciones entre Partes Asociadas (APT) de la Premier League y, como resultado, las partes han acordado dar por concluido el procedimiento”, dictaban ambas partes en un comunicado conjunto que se entiende que aceleró también el proceso que pronto debería tener el primer gran veredicto. En Inglaterra los diferentes medios de comunicación asociados al tema coinciden en que ni mucho menos esperan castigos severos.

ver también Empieza el juicio al Manchester City de Guardiola en la Premier League: todas las acusaciones y las sanciones que podría recibir