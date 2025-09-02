Es tendencia:
El guiño de Federico Valverde a Franco Mastantuono y a Argentina

El mediocampista charrúa le dedicó una publicación al ex jugador de River en la que agregó una bandera argentina.

Por Germán Carrara

Federico Valverde publicó una historia con Franco Mastantuono y agregó una bandera argentina y un corazón blanco.
Las redes sociales permitieron ver que Franco Mastantuono ya logró mayor feeling con dos de sus compañeros en el Real Madrid, por lo menos en las primeras semanas desde que se convirtió en refuerzo del equipo que comanda Xabi Alonso (fue presentado el pasado 14 de septiembre, el día que cumplió 18 años, por lo que apenas van algo más de 15 días).

Uno es Arda Guler, con quien ya intercambió algunas interacciones a través de Instagram, además de haber exhibido una celebración en conjunto en el gol que finalmente fue anulado en el encuentro con el Mallorca en el Santiago Bernabéu por la tercera fecha de LaLiga (el ex River inició una jugada que acabó en el tanto del turco, pero el VAR derogó la acción por una mano en la definición).

Y el otro es Federico Valverde, con quien Franco Mastantuono tiene una conexión directa que es River. Es que la mujer del mediocampista uruguayo es Mina Bonino, periodista argentina y confesa fanática del Millonario. De hecho, días atrás la esposa del jugador mostró como el oriundo de Azul le regaló su camiseta a uno de sus hijos.

Y en esa misma dirección de una relación que evidentemente se afianza rápidamente, Pajarito hizo un guiño al joven de 18 años y a la Argentina, al postear en una historia de Instagram una imagen en la que se los ve a ambos protagonistas, a la que añadió una bandera uruguaya, una bandera argentina y un corazón blanco.

La foto que publicó Federico Valverde con Franco Mastantuono.

De esta manera, se percibe que la adaptación del delantero de la Selección Argentina está siendo bastante sencilla, algo que también se ve reflejado en las decisiones de Xabi Alonso, quien ya lo añadió al once titular en los últimos dos partidos del Merengue, primero frente al Real Oviedo en el Carlos Tartiere y después contra Mallorca en el Bernabéu.

A Franco Mastantuono se le avecina el debut en la Champions League

Tras los partidos con la Selección Argentina ante Venezuela y Ecuador, Franco Mastantuono regresará a la capital española para reincorporarse al plantel del Real Madrid y mentalizarse en el duelo del sábado 13 de septiembre en Anoeta con la Real Sociedad por la cuarta jornada de LaLiga y en el estreno en la Champions League del martes 16 en el Santiago Bernabéu contra el Olympique de Marsella.

