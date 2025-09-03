El Atlético de Madrid precisa una reacción urgente para cumplir con el rol que hace años se le cargó en el fútbol español, que no es otra más que ser el tercero en discordia para el título de LaLiga, por detrás del Real Madrid y el Barcelona. En otras palabras, es el único que le puedo agregar un poco de suspenso a la definición del certamen.

Pero claro, los dirigidos por Diego Simeone apenas sumaron 2 puntos de 9 posibles en las primeras tres fechas (derrota 2 a 1 con el RCD Espanyol y empates 1 a 1 con el Elche y el Deportivo Alavés). Con lo cual, hoy está pensando más en tratar de repuntar para no perderse en mitad de tabla y apelar a alguno de los puestos de clasificación a copas internacionles que en volver a ser campeón.

Y para colmo de males, los imponderables no ayudan al Cholo, puesto que los contratiempos físicos están siendo un problema que le está causando dolores de cabeza. Como el de Alex Baena, que llegó procedente del Villarreal para ser titular en el Atlético de Madrid, pero que una dolencia muscular y una operación por apendicitis lo apartó de la actividad.

Ahora estará, por lo menos, un mes de baja por la intervención quirúrgica a la que se debió someter, por lo que no solo que no estará en los próximos cuatro compromisos del Atleti por LaLiga (Villarreal, Mallorca, Rayo Vallecano y Real Madrid), sino que tampoco dirá presente en los dos primeros encuentros por la Fase de Liga de la UEFA Champions League (Liverpool y Eintracht Frankfurt).

No obstante, como para contrarrestar esta mala noticia del que en principio se posicionó como una de las alternativas para acompañar a Julián Alvarez, en las últimas horas del mercado el Colchonero presentó a Nicolás González como nuevo y último refuerzo, por lo que el Cholo tendrá variantes con que armar la zona ofensiva para los duelos que se le avecinan.

Josema Giménez, la otra baja sensible del Atlético de Madrid

Josema Giménez es la otra ficha importante que le falta a Diego Simeone. El defensor uruguayo sufrió una molestia muscular vs. Seattle Sounders en la Fase de Grupos del Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025 y desde entonces no apareció. Ya van casi dos meses y medio por este malestar que, además, también lo apartó del cierre de las Eliminatorias Conmebol.

