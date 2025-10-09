Mauricio Pochettino se acordó de dos jugadores de la Selección de Ecuador y le mandó un mensaje a Beccacece

Este viernes 10 de octubre de 2025 se enfrenta la Selección de Ecuador contra Estados Unidos en un amistoso. En la previa del encuentro, Mauricio Pochettino recordó a dos jugadores de la Selección de Ecuador y también le mandó un mensaje a Beccacece.

Pochettino dejó palabras muy enriquecedoras para Beccacece por su actualidad en la Selección de Ecuador: “Me alegra que está haciendo todo muy bien, contento por él y contento por toda la gente de Ecuador. Trabajamos con Moisés Caicedo y Kendry Páez, así que bueno un saludo fuerte y toda la suerte del mundo”, comentó el DT a El Canal del Fútbol.

En Chelsea, Pochettino fue el responsable de darle a Moisés Caicedo sus primeras oportunidades en un equipo grande y “defender” al ecuatoriano cuando los resultados no le acompañaban. Solo duró una temporada el argentino con Moi, pero se creó una gran relación.

Asimismo, Pochettino fue el DT de Chelsea cuando el club se lanzó a comprar a Kendry Páez. Asimismo, el entrenador argentino aportó al desarrollo de la ‘Joya’ de Ecuador y lo llevó a entrenar en varias ocasiones a Londres, desarrollando su carrera.

ver también Michael Estrada la rompe en Liga de Quito, pero por este grave motivo no sería convocado a Ecuador

Pochettino le dio muchas oportunidades a Moisés Caicedo. (Foto: GettyImages)

Beccacece tendrá también un “debut” ya que este partido será el primer amistosos que juegue con la Selección de Ecuador. El entrenador antes solo había jugado partidos oficiales y por las eliminatorias con Ecuador. Ahora tiene algo “menos” de presión.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Urgente! Liga de Quito confirma otra baja de un titular ¿No juega vs Palmeiras?

¿Cuándo jugará Ecuador contra Estados Unidos?

Ecuador enfrentará a Estados Unidos el próximo viernes, 10 de octubre de 2025. El partido comenzará desde las 19H30 para EC. Será el primer amistoso de esta doble fecha FIFA para ambas selecciones.

¿Qué canal pasará el partido de Ecuador vs Estados Unidos?

El partido de Ecuador contra Estados Unidos de este viernes 10 de octubre se verá por la señal de El Canal del Fútbol y también por las diferentes plataformas de Zapping Sports. Son las dos alternativas para ver el encuentro en Ecuador, no hay señal abierta.