Vinícius se llena de críticas tras su cruce con los hinchas del Real Oviedo

Xabi Alonso sorprendió al conformar el once inicial para el encuentro que el Real Madrid debía afrontar ante el Real Oviedo por la segunda fecha de LaLiga 2025/2026. Porque no solo que generó repercusión con la presencia en el once de Franco Mastantuono, sino que desató una ola de comentarios en los medios de comunicación y en las redes sociales al dejar afuera de los titulares a Vinícius Júnior, quien no era suplente, sin razón aparente, desde el primer año del segundo ciclo de Carlo Ancelotti como DT merengue.

Por lo que desde el comienzo de la jornada el brasileño fue noticia. Pero después, cuando llegó su turno (ingresó a los 63 minutos en lugar de Rodrygo Goes), aumentó su protagonismo considerablemente. Es que más allá de hacer su aporte para la victoria de la Casa Blanca 3 a 0, con el registro de una asistencia y al marcar un gol, en apenas media hora tuvo tiempo suficiente para discutir con el árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea (quien lo amonestó) y de trenzarse con el público presente en el Estadio Carlos Tartiere.

Fue esta actitud la que le provocó a Vinícius Junior una cataratas de críticas en España. Por ejemplo, de Josep Pedrerol, conductor del famoso show televisivo El Chiringuito, en su apertura resaltó que el delantero ”es muy bueno”, pero con sus reiterados enfrentamientos con los hinchas, ya le genera ”pereza”.

En esa misma línea, el periódico Sport describió: ”El delantero brasileño del cuadro blanco fue protagonista por su actuación deportiva, pero también por una serie de gestos que no es la primera vez que realiza y que encendieron al Tartiere en los últimos minutos. El extremo hizo el gesto de mandar a Segunda al Oviedo tras los pitos que había recibido”.

Por su parte, Carlos Carpio, periodista de Marca, apuntó: ”Desde el no Balón de Oro ha involucionado futbolísticamente y ahora mismo apenas aguanta una comparación con ningún atacante blanco. Por eso lo mejor que podría hacer es centrarse en lo futbolístico, olvidarse de renovaciones, gestos inapropiados a las gradas o a los rivales y discusiones con los árbitros para recuperar su mejor nivel”.

Asimismo, Diario AS, el otro periódico con mayor tirada de España, no se quedó atrás: ”Bostezando, enfadado, Mbappé tapándole la boca… el polémico partido de Vinicius. El jugador brasileño del Real Madrid empezó el partido en el banquillo y cuando salió al terreno de juego se enfrentó con la grada del Carlos Tartiere, que le propició una gran pitada durante todo el partido”.

Publicidad

Publicidad

Xabi Alonso sobre la suplencia de Vinícius Júnior

”Tenemos 20 y pico jugadores en plantilla y voy a intentar sacar lo mejor de ellos. A veces puede iniciar y ser importante o a veces ingresar unos minutos y ser importante. Esa va a ser la tónica durante todo el año”, respondió Xabi Alonso en conferencia de prensa cuando le consultaron por Vinícius la primera vez.

En esa dirección, cuando le insistieron por el tema, el entrenador del Real Madrid expresó: ”Coincido en que a todos los jugadores no se los puede tratar igual. Cada uno es diferente. Hay que exigir lo mismo, el mismo respeto, y la relaciones que uno tiene pueden ser diferentes. En el fútbol las decisiones hay que tomarlas para el equipo y voy a seguir así”.

ver también Camino a hacer historia: los números de Kylian Mbappé en el Real Madrid