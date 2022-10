630 millones de euros en tres años es la suma que cobrará Kylian Mbappé si cumple al 100% su contrato con un PSG donde empiezan a darse más filtraciones a las informaciones que Le Parisien desvelase anoche en una nota que recorre el mundo ahora mismo. Desde la capital francesa no dudan, dicho vínculo laboral es imposible incluso hasta para un club estado.

72 millones de sueldo cada 12 meses, una prima de renovación en 180 kilos y las primas de fidelidad hasta el 2025 que llegan hasta los 240 millones de euros componen un contrato sin precedentes a nivel mundial y en todas las disciplinas, pero Le Parisien duda de su viabilidad en un proyecto que cada vez más tendrá que rendir cuentas ante el Fair Play Financiero y que viene dando pérdidas históricas pese al apoyo económico mostrado desde Qatar.

Desde que iniciase la pandemia que PSG no baja de como mínimo 200 millones de euros en pérdidas cada 12 meses mientras los costes del proyecto no dejan de crecer y las preguntas sobre el último contrato firmado a Mbappé acaparan todo en Francia. Le Parisien desvela testimonios de diversos trabajadores del club que aseguran que pagar dichas sumas a Kylian no tiene ningún tipo de fundamento si lo que se desea en una economía sostenible.

¿Inviable?

De los 150 millones de euros que se tenían previstos ingresar en ventas de jugadores solo se consiguieron 50. Una suma aún más preocupante cuando Le Parisien desvela como el contrato firmado a Kylian Mbappé hasta el 2024 o 2025 supone una cuarta parte de todo el apartado financiero del París Saint Germain. Se espera por pérdidas en 2023 de hasta 350 millones. Los números no encajan.

“¿Puede el contrato de oro de Kylian Mbappé lastrar las finanzas del PSG?”, es la pregunta que se hace un Le Parisien que no duda como puertas adentro del club más de uno espera que este no se cumpla en su totalidad. Ni estados como Qatar, aseguran, podrán justificar ante los entes de control de la UEFA o la Ligue 1 un vínculo laboral de dichas condiciones a partir del 1 de julio del 2023.