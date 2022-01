Restan solo 5 días para el cierre del mercado invernal en el fútbol europeo y Barcelona aún debe definir el futuro de Ousmane Dembélé. Todo apunta a que, ante su negativa a la renovación de contrato, el club le buscará salida como sea posible. No obstante, el jugador se mantiene firme en su postura de permanecer en el Camp Nou hasta el final de la temporada y la entidad le insiste para que firme.

Barcelona está en un inmenso lío con Ousmane Dembélé. El club ya ha dado por hecho que no recuperará la inversión hecha por el jugador durante la gestión de Josep María Bartomeu. Sin embargo, una renovación de contrato lograría estirar el margen salarial del plantel, lo que permitiría nuevos fichajes como el de Álvaro Morata.

La situación parece compleja. El futbolista se niega a renovar salvo que le ofrezcan cifras exorbitantes y el club insiste en que, de no hacerlo, deberá salir del equipo en los próximos días. El agente del jugador tuvo una charla personal con Xavi Hernández este miércoles en la que se le recalcó que, de quedarse, no volverá a jugar.

Nuevo contacto

Según informa el diario AS, la presión por parte de Barcelona se intensifica. La fuente asegura que el club ha vuelto a llamar al agente de Dembélé, Mousa Sissoko este jueves para insistir en que, de no renovar, debe salir del club en este mercado. La permanencia del francés hasta el cierre de la temporada sin su firma no está contemplada.

Se espera un cierre de mercado sumamente tenso en las oficinas del equipo azulgrana. El tiempo corre en contra de la directiva y se desconoce si realmente piensan dejar a un futbolista diferencial como Ousmane Dembélé en la grada hasta junio en una temporada en la que necesitan escalar posiciones.