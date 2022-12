El Mundial de Qatar 2022 es la oportunidad perfecta para seguir a las grandes figuras de las selecciones. En este sentido, hay directivos de clubes importantes que se encuentran en aquel país a fin de poder continuar con el seguimiento a posibles fichajes.

Paris Saint-Germain tiene a su presidente Nasser Al-Khelaifi en Qatar, quien ha aprovechado la oportunidad para ver a alguna posible figura. Y en una entrevista a Sky Sports, reveló uno de los nombres que tiene como objetivo a fichar para el conjunto parisino.

Se trata de Marcus Rashford, quien ya fue vinculado con PSG en mercados anteriores, y viene de anotar tres goles en este Copa del Mundo con la selección de Inglaterra. Su buen momento le permite quedar en la mira de algunos clubes grandes, sobre todo, porque su contrato con Manchester United termina en junio de 2023 y, aún, no tiene planes de renovación.

"Es otro jugador que es realmente increíble", empezó diciendo. "¿Y gratis? Tener la posibilidad de fichar a Rashford gratis, todos los clubes correrían tras él, definitivamente", advirtió. Aunque, por último, reveló que lo irá a buscar tras el Mundial. "No lo ocultamos, hablamos antes y... (hubo) interés. Pero el momento no era bueno para ambas partes. Tal vez, en verano, ¿por qué no?", confesó.

Por último, agregó: "Si es agente libre, por supuesto que podemos hablar con él directamente, pero no vamos a hablar con él ahora. Que se concentre en la Copa del Mundo. Luego, en enero, con suerte, si estamos interesados, hablaremos con él".

PSG quiere contratar un delantero para seguir sumando variantes al ataque y para acompañar a su tridente ofensivo de lujo compuesto por Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé. Rashford podría ser ese nuevo atacante que se sume al vigente campeón de la liga francesa. ¿Será?

