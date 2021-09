Inicia una nueva temporada en la Champions League y FC Barcelona se alista para su debut en la competencia continental. El equipo azulgrana debuta este martes en el Camp Nou ante nada más y nada menos que Bayern Múnch. Ronald Koeman compareció ante la prensa en la previa del partido.

FC Barcelona se cruza con un viejo conocido en su debut en la nueva temporada de la Champions League. El club catalán fue agrupado junto con Bayern Múnich, Benfica y Dinamo Kiev en el último sorteo, siendo uno de los claros favoritos a acceder a la próxima fase en el torneo continental.

El club azulgrana no tiene buenos recuerdos de su último cruce ante el equipo bávaro. El útimo Barça-Bayern fue el fatídico 2-8 de los cuartos de final de la Champions League 2019-2020, que se disputó a partido único en la ciudad de Lisboa. Este fue el partido que detonó el derrumbe del proyecto de Quique Setién.

Koeman da vuelta a la página

Ronald Koeman consideró que la espina del 2-8 debe ser usada como una motivación para ganar el partido de este martes. "Hay varios jugadores que sufrieron mucho aquella noche. Hay que verlo como una oportunidad de cambiar aquello. Y para los demás, es una oportunidad de hacer daño al Bayern. Podemos hacerles, es cuestión de buscar la fórmula".

El técnico neerlandés no descartó que Barcelona pueda ganar la Champions League pese a no partir como favorito. "Es algo que no se puede contestar. Contra el Bayern podemos sacar conclusiones, es un contrario que aspira al máximo y nosotros estamos cambiando cosas. Chelsea ganó el año pasado y no estaba entre los favoritos".