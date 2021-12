Ansu Fati todavía no baja los brazos y quiere estar en el partido definitorio de Barcelona ante Bayern Múnich en Alemania por la Champions League. Sin embargo, su presencia es cada vez más difícil.

Se acerca el momento para la máxima prueba que tendrá Barcelona en esta temporada, jugándose la clasificación a octavos de final de la Champions League. Bayern Múnich asoma a la vista en medio de un clima para nada alentador en Alemania respecto a la pandemia de COVID-19, que ya ha obligado a tener que jugar el partido a puerta cerrada. Más allá de esto, en el club catalán rezan por la presencia de una de sus figuras, Ansu Fati, pero el panorama no ayuda.

El joven extremo todavía sigue con su recuperación de una lesión en el muslo, sufrida en el partido ante Celta de Vigo el pasado 6 de noviembre. Es decir que Xavi Hernández todavía no ha podido contar con su presencia, algo que va contra sus planes, ya que necesita sí o sí de contar con variantes por los costados del ataque.

Antes del partido ante Bayern Múnich, el Barça se juega una parada brava ante Betis en el Camp Nou por LaLiga. Ansu Fati no estará presente y sus chances de estar en el juego trascendental ante los 'bávaros' decrecen con el correr de los días. Así lo dejaron ver tanto Xavi como el presidente Joan Laporta.

Hernández admitió en la rueda de prensa previa al juego ante los 'béticos' que lo de Ansu Fati no es para nada alentador. "Está haciendo un esfuerzo extraordinario que emociona. Tenemos que ser prudentes, lo más importante es que esté al 100%. Creemos que cuando lo esté, estará. No podemos perdemos más jugadores. No será fácil que esté el miércoles (ante Bayern)", dijo.

Laporta también dijo que "está complicado" que pueda estar en Alemania y todo dependerá de su evolución durante este fin de semana. La mala es que, en caso de que pueda decir presente en Múnich, de todas maneras llegará sin fútbol, ya que Betis es la última prueba antes del partido ante Bayern y es más que probable que se quede fuera de la convocatoria. Así, las cosas lucen complicadas para Ansu Fati y sus chances de estar en la primera gran prueba de Xavi como entrenador son realmente pocas.