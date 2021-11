Si hay algo que ha caracterizado a los equipos de José Mourinho a lo largo de los tiempos es justamente una defensa rocosa, organizada y gana partidos, algo que el portugués está extrañando y mucho durante sus primeros meses en AS Roma. Con el equipo sumido en la irregularidad máxima entre Serie A y Conference League, The Special One pone sus ojos en un argentino para la última línea.

Con 15 goles en contra en apenas 12 jornadas y el papelón ente Bodo por el torneo internacional (6-1), el luso sabe que necesita refuerzos no solo para su once titular en el Olímpico, sino también para una segunda fila de hombres que puedan acompañar a los más habituales. Mourinho quiere fichajes para el invierno y desde la capital parecen estar dispuestos a dárselos.

La decisión de la directiva de afrontar nuevas incorporaciones llega incluso luego de haberse gastado 79 millones de euros que se traducen en los pases de Tammy Abraham, Ibañez, Matías Viña, Rui Patricio y Eldor Shomurodov. Si bien algunos han encajado de lleno en el equipo, Mourinho necesita capos para una defensa prendida en llama.

Una solución con acento argentino

El nombre que tendría a The Special One suspirando sería el del ex defensor de San Lorenzo de Almagro Marcos Senesi. El zaguero de 24 años acumula ya alguna experiencia en el viejo continente tras unos años en Feyenoord que le han puesto en la retina de varios grandes. Diario AS apunta que en el pasado otros grandes del Calcio como Napoli o Lazio preguntaron a los neerlandeses por su futuro.

¿Cómo se lo llevaría Mou? AS indica que un préstamo con opción de compra obligatoria por 20 millones de euros marcaría el camino de Senesi a la capital italiana. Una para donde Mourinho busca defensores que le ayuden en su nueva aventura por una Serie A donde se momento, el luso no ha podido cosechar los números del pasado.