Todo apunta a que el lanzador y bateador japonés será el primero que supere el umbral de los $500 millones de dólares, y habría un equipo dispuesto a pagarlos. No son los Dodgers.

En la temporada 2023 de Major League Baseball (MLB), el japonés Shohei Ohtani seguirá jugando por Los Angeles Angels; sin embargo, cuando tal campaña finalice, se convertirá en el agente libre más cotizado y con miras a conseguir un acuerdo histórico.

Con tal de evitar el arbitraje salarial, el lanzador y bateador designado recibirá un sueldo de $30 millones de dólares, siendo la mayor cantidad de dinero que ganará en seis temporadas con la franquicia.

Pero hay una larga lista de equipos en MLB, que estarán esperando al mes de octubre, para presentar sus ofertas formales por Ohtani, quien según los expertos, podría convertirse en "el deportista mejor pagado de la historia".

La franquicia que le daría a Ohtani el mayor contrato en la historia



El insider Jon Heyman, del New York Post, afirmó que hay un equipo que está dispuesto no sólo a realizar una oferta formal, sino que a pagarle los $500 millones de dólares que podría pedir el japonés, y no son, como se esperaba, Los Angeles Dodgers.

La información apunta a que New York Mets, a través de su dueño Steve Cohen, convertirán a Ohtani en "el jugador mejor pagado en la historia de los deportes", ya sea si lo firman o por el tipo de ofrecimiento que le harán, que anticipan será "de locos".