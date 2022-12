La MLS anunció su calendario de competiciones y partidos para el 2023, por lo que los fanáticos de cada equipo ya se pueden ir reservando los días de que jueguen sus clubes. La temporada regular comenzará en febrero y terminará en octubre, y la misma tendrá un parate del 15 de julio al 20 de agosto debido a la Leagues Cup.

La mayoría de los encuentros se disputarán los sábados y algunos los miércoles, empezando cada juego en el horario local de las 19:30 hs dónde se desarrolle el partido. En cuanto a la televisación en Estados Unidos, Fox Sports transmitirá 34 juegos en 2023, incluidos 15 juegos en FOX y 19 juegos en FS1 y también se podrán ver en español por FOX Deportes.

Esta nueva temporada de la MLS tendrá como una de sus novedades más importantes, la incorporación de una nueva franquicia. La misma será St. Louis CITY SC, del estado de Misuri, que estará haciendo su debut en la liga más importante de fútbol de Estados Unidos.

En esta temporada habrá "semana de rivalidad", en la cual se jugarán los clásicos más apasionantes de la MLS. También como es costumbre, se llevará a cabo el MLS All-Star Game, el cuál lo disputarán las principales estrellas de la competencia.

¿Cómo es el formato de competencia de la MLS 2023?

La MLS 2023 tendrá un formato de competencia dividido en dos conferencias, la este y oeste. En la Conferencia Este habrá 15 equipos y cada uno disputará 2 juegos contra cada oponente dentro de su conferencia y 1 juego contra 6 oponentes de la otra Conferencia.

Por su parte, la Conferencia Oeste tendrá 14 equipos, que también jugarán 2 juegos contra cada oponente dentro de su conferencia, y 1 juego contra 6 o 7 oponentes de la Conferencia Este y además, 1 juego contra 1 o 2 oponentes adicionales dentro de su misma conferencia.

¿Cuándo comienza la MLS 2023?

La MLS 2023 tendrá su fin de semana inaugural a partir del sábado 23 de febrero, siendo el primer juego de la jornada, Nashville SC vs. New York City FC, a partir de las 19:30 hs (ET) / 15:30 hs (PT). También en esta fecha 1, se destaca el clásico entre Los Angeles Galaxy vs. Los Angeles FC en el horario de las 21:30 (ET) / 17:30 hs (PT).

La primera jornada completa de la MSL 2023:

Sábado 25 de febrero:

Nashville SC vs. New York City FC

Atlanta United vs San Jose Earthquakes

Philadelphia Union vs Columbus Crew

Charlotte FC vs New England Revolution

Cincinnati FC vs Houston Dynamo

DC United vs Toronto FC

Inter Miami vs CF Montreal

Orlando City vs New York Red Bull

Austin FC vs St. Louis CITY SC

FC Dallas vs Minnesota United FC

Los Angeles Galaxy vs. Los Angeles FC

Portland Timbers vs Kansas City

Vancouver Whitecaps vs Real Salt Lake

Domingo 26 de febrero:

Seattle Sounders FC vs Colorado Rapids

¿Cuándo termina la temporada regular de la MLS 2023?

La MLS 2023 tendrá su jornada final de su ronda regular con el "Decision Day" el sábado 21 de octubre, en una jornada en la que se enfrentarán equipos de la misma conferencia para terminar de definir quiénes clasifican a los playoffs.

¿Cuándo es el All Star Game de la MLS 2023?

El All Star Game de la MLS 2023 será el miécoles 19 de junio en el Audi Field y el rival todavía no está confirmado.

El calendario completo de cada equipo de la MLS 2023