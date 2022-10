Uno de los mejores jugadores de la actualidad en la National Basketball Association (NBA), y que siempre tiene algo interesante para decir. Giannis Antetokounmpo es hoy una superestrella de la liga por lo que hace con Milwaukee Bucks, pero no siempre fue así.

El griego no era la bestia que es hoy en día cuando llegó a la NBA en 2013. Aunque tenía una gran proyección, lo que valió para que lo seleccionen con el 15.º pick del Draft, era flaco y muy poco refinado en cuanto a su habilidad para jugar baloncesto.

Sin embargo, gracias a mucho trabajo, es hoy el jugador más dominante, con dos MVPs de temporada regular y uno de Finales de la NBA. Y ahora, como un gran jugador, explica cómo las figuras a ese punto. Requiere más que habilidad, de acuerdo a The Greek Freak.

Giannis lo que hay que hacer para ser grande en la NBA

"Se necesita algo más que habilidades para ser grande. Eso es lo que la gente no entiende. Puedes ser la persona más hábil del mundo y aun así no llegar a la NBA. La NBA no se trata de eso. Se necesita mucho más para ser grande. Consistencia. LeBron James, 20 años en la liga. Cuando piensas en LeBron, piensas en consistencia. Ha sido grande durante 20 años. Piensa en MJ. En mejorar. Obsesión. Kobe, obsesión. Steph. KD. No son solo habilidades", explicó Giannis.

"Puedo decir que no soy el más dotado. No tengo el mejor tiro, no tengo el mejor dribble, creo que soy un muy buen pasador. Subestimado, opino que ese es mi talento número uno. Lo que me hace estar un paso más allá de la gente es la obsesión y la disciplina que tengo hacia el juego. No mis habilidades", concluyó.