Chicago Bulls ganó seis títulos de la NBA, pero Michael Jordan no los disfrutó como sus compañeros por un motivo en particular.

Michael Jordan confesó por qué no iba a las fiestas de Chicago Bulls

En el diccionario de la NBA dos de las palabras que no pueden faltar en el significado de Michael Jordan es competitividad y grandeza. MJ fue el líder de una las mejores dinastías de la historia con unos Chicago Bulls que ganaron seis títulos en ocho años.

Las ganas de querer ser el mejor y ganar más y más juegos, premios y campeonatos, llevaron a Jordan a tener una actitud frente el triunfo que garantizó el éxito de los famosos Bulls de los 90’s, pero que sorprendió a los aficionados de la NBA.

Michael Jordan era consciente del equipazo que tenían porque se animó a revelar si hubiesen podido ganar un séptimo título luego de ‘El Último Baile’ de la temporada 1997-98. Fue una era dorada de la NBA en la que ‘Air’ dejó una particularidad a la hora de festejar cada uno de los campeonatos.

A los festejos y las fiestas de celebración Jordan le huía porque estaba enfocado en ganar el siguiente campeonato. Claro, Michael de vez en cuando brindó por los campeonatos, pero sabía que no podía celebrar mucho si quería conservar el espíritu competitivo que lo llevó a la cima de la NBA.

Michael Jordan confesó por qué no iba a las fiestas de Chicago Bulls NBA

“Ojalá pudiera haberme relajado y haberlo disfrutado tanto como todos los demás, pero eso no nos garantiza el éxito. Eso no dijo que vayamos a ganar. Entonces, tuve que hacer lo que tenía que hacer”, le dijo Michael Jordan a ABC News (Noticias) sobre el motivo por el cual no iba a las fiestas de celebración de Chicago Bulls.