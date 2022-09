Una carrera de 16 temporadas, 12 participaciones en Playoffs y dos títulos NBA ganados junto a LeBron James recibió la bendición de nadie más y nadie menos que Michael Jordan. Un exjugador de Los Angeles Lakers reveló la inesperada conversación que tuvo con MJ.

A pesar que una de las jugadas que lo hizo más famosos fue el error que cometió en el Juego 1 de las Finales de 2018 entre Golden State Warriors y Cleveland Cavaliers, el excompañero de LeBron hizo méritos suficientes para que Jordan aprobara su carrera en la NBA.

¿Sale del retiro y regresa a la liga? Luego de quedar campeón con LeBron en el título que ganaron los Cavaliers en 2016, J.R. Smith reforzó a Los Angeles Lakers para la ‘burbuja’ de la NBA y tras promediar por juego 2 puntos en Playoffs hizo parte del equipo campeón de 2020.

Smith está retirado tras la temporada NBA 2019-20, pero en medio de la crisis que vivieron los Lakers en la campaña 2021-22 se ofreció a volver del retiro y dar una mano. Michael Jordan hubiese aprobado el regreso de J.R., ya que en una conversación que tuvieron con el excompañero de LeBron James le dio la bendición a lo que hizo en el mejor baloncesto del mundo.

El excompañero de LeBron que recibió la bendición de Jordan en la NBA

“Me fumó. Me lanzó este golpe bajo perfil. Así que estábamos apostando bien y doblé una de mis apuestas. Él dijo: ‘Está bien, ¿cuál es el juego?’ Yo estaba como, ‘Vamos a jugar un Nassau’. Le dije: ‘Vaya, $100, no $1000’. Él dijo: ‘Sé lo que quisiste decir... Tuviste una buena carrera, no una gran carrera. ¿Qué quieres que diga? Fue genial para mí”, le contó J.R. Smith al portal Complex sobre la conversación que tuvo con Michael Jordan mientras jugaban golf.