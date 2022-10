Era un rival al que se querían enfrentar en las Finales de la Conferencia Oeste 2022 y lo hicieron notar. Por las tribunas del estadio Footprint Center empezó a bajar la tensión que llegó hasta los jugadores de Golden State Warriors y Phoenix Suns. Una estrella terminó expulsada y casi hay pelea en la NBA sino es por Stephen Curry.

Los Warriors vienen con problemas defensivos que no esperaban tras ser campeones en la NBA 2022. De los últimos 13 cuartos que disputó Golden State, en 10 le permitió al menos 30 puntos a sus rivales. Los errores llenaron de impotencia a una estrella de los Dubs que fue expulsada por primera vez en 759 juegos (temporada regular y Playoffs). Si Curry no lo detiene… ¡Ay, Dios mío!

Phoenix Suns venció a Golden State Warriors por 29 puntos (134 a 105) en la jornada NBA del 25 de octubre de 2022 y el momento de mayor tensión en el juego se dio luego de un cara a cara entre Devin Booker y Klay Thompson. Se dijeron de todo menos consejos.

“Amo a Klay Thompson, lo he hecho desde el principio. En el Draft dije que quería ser Klay Thompson. Pero eso no nos excusa de competir entre nosotros y hablar un poco de lío entre nosotros. Me divertí con él y soy fan de su naturaleza competitiva”, le dijo Booker a Chris Haynes sobre el picante duelo que tuvieron en Warriors vs. Suns.

Antes que Klay Thompson recibiera la primera expulsión en la NBA tras 759 juegos, Devin Booker lo limitó a 0 de 4 tiros de campo, incluyendo ningún disparo de tres puntos en tres intentos, cuando fue su marca principal. ¿Esto hizo explotar a la estrella de Golden State Warriors? Mientras ese misterio se resuelve, Stephen Curry supo bajar los decibles cuando el ‘Splash Brother’ (Hermano) tenía toda la intención de pelearse con la banca de Phoenix Suns.