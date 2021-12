Houston Texans vs Seattle Seahawks: Pronóstico, fecha, hora, streaming y canal de TV para ver la Semana 14 de la NFL 2021

¡Sigue la National Football League! Houston Texans enfrentará a Seattle Seahawks este domingo 12 de diciembre en el Estadio NRG para disputar un encuentro correspondiente a la Semana 14 de la NFL 2021. Entérate todos los detalles de este gran partido: Pronóstico, día, horario y canal de TV.

Houston Texans (2-10) se encuentra 3° en la AFC Sur. En la Semana 13 se enfrentaron a Indianapolis Colts (7-6) en elEstadio NRG, donde cayeron por 31 a 0. Davis Mills completó 6 de 14 pases intentados (49 yardas), no lanzó pases de touchdown y no fue interceptado, mientras que Tyrod Taylor completó 5 de 13 pases intentados (45 yardas), no lanzó pases de touchdown y fue interceptado en una ocasión.

Por otra parte, Seattle Seahawks (4-8) se ubica 4° en la NFC Oeste. En la Semana 13 se midieron ante San Francisco 49ers (6-6) en el Lumen Field, donde se impusieron por 30 a 23. Russell Wilson completó 30 de 37 pases intentados (231 yardas), lanzó dos pases de touchdown y fue interceptado en una ocasión.

El próximodomingo 19 de diciembre, por la Semana 15, Houston Texans se medirá ante Jacksonville Jaguars, mientras que Seattle Seahawks chocará frente a Los Angeles Rams el mismo día.

+ Ex receptor de Denver Broncos Demaryius Thomas fallece a los 33 años.

+ Tom Brady y su pesar en redes sociales por el fallecimiento de Demaryius Thomas.

Houston Texans vs Seattle Seahawks: ¿Cuándo y a qué hora ver en vivo la Semana 14 de la NFL 2021?

Este juego de la Semana 14 de la NFL 2021 se llevará a cabo este domingo 12 de diciembre en el Estadio NRG a partir de las 13:00 hs (ET), 12:00 hs (CT), 11:00 hs (MT) y 10:00 hs (PT) de los Estados Unidos.

Día: Domingo 12 de diciembre del 2021.

Hora en Estados Unidos: 13:00 hs (ET), 12:00 hs (CT), 11:00 hs (MT) y 10:00 hs (PT).

Lugar: Estadio NRG.

Horario en el resto de países:

España: 19:00 horas.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 15:00 horas.

Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 14:00 horas.

Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 13:00 horas.

México, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 12:00 horas.

Houston Texans vs Seattle Seahawks: ¿Qué canal transmite la Semana 14 de la NFL 2021?

Este encuentro de la Semana 14 de la NFL 2021 entre Houston Texans y Seattle Seahawks será transmitido en Estados Unidos a través de FOX. Por otra parte, en Latinoamérica podrá observarse mediante alguna de las distintas señales de ESPN o por Star+.

Houston Texans vs Seattle Seahawks: ¿Cuáles son los pronósticos?

Para este partido de la Semana 14 de la NFL 2021 las casas de apuestas de Estados Unidos (DraftKings) dan como favorito para quedarse con el triunfo a Seattle Seahawks, ya que cuenta con una cuota de -425. Por otro lado, la victoria de Houston Texans cuenta con una cuota de +320.

Resultado Cuota Houston Texans +320 Seattle Seahawks -425

+ Tom Brady afirma sentirse liberado lejos de New England Patriots y Bill Belichick.

+ NFL 2021: Russell Wilson niega intercambio y quiere quedarse en Seattle Seahawks.

+ Aaron Rodgers habla del reencuentro con sus 'hijos' de Chicago Bears por Jornada 14 de NFL 2021.