Kansas City Chiefs ganó el Super Bowl 2023 por 38 a 35 ante Philadelphia Eagles con Patrick Mahomes como MVP. LeBron James siguió de cerca las acciones de la final de la NFL y tuvo una polémica opinión sobre el fallo arbitral que definió el juego.

El jugador de Los Angeles Lakers estuvo muy activo en la jornada del domingo. Presenció el partido en la cancha, fue abucheado por todo el estadio y opinó hasta sobre el gran recital que brindó Rihanna.

Una infracción de sujetando que le cobraron al defensor James Bradberry contra JuJu Smith-Schuster colocó a los Chiefs en posición de anotar un gol de campo, que fue el diferencial final para ganar el juego. LeBron criticó ese fallo.

LeBron reaccionó enojado ante fallo de Super Bowl 2023

“¡Lo siento, pero no me gusta ese cobro! ¡No para el Super Bowl, hombre!”, expresó James en su primer mensaje en su cuenta de Twitter. A pesar de que no hinchaba por nadie, El Rey quería que haya un final justo para semejante encuentro.

“Su mano en la espalda no tuvo ningún efecto en su ruta. Este partido fue demasiado bueno para que esa decisión dictara el resultado al final. ¡Maldición! Por cierto, no tengo ningún caballo en la carrera. Solo mi opinión profesional”, explicó LeBron.