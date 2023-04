◉ Las noticias de Boca hoy: Riquelme va por un ex Selección Argentina, el nuevo borrado de Herrón y ¿vuelven por el Tata Martino?

Mientras en Boca se preparan para visitar a Monagas por la primera jornada de la CONMEBOL Libertadores, en Buenos Aires continúa la ardua búsqueda del DT que reemplace a Hugo Ibarra, por lo que Juan Román Riquelme no viajó hacia Venezuela. Enterate de lo más importante en este resumen de Bolavip Argentina.

"Ya habló dos veces": revelaron quién es el tapado de Riquelme y nadie lo puede creer

Aseguran que el vicepresidente de Boca mantiene conversaciones con un exfutbolista con casi nula experiencia en la dirección técnica. ¿Sorprende a todos?

Domina el Boca Predio: la lista de buena fe completa para la Copa Libertadores 2023

Con una extensísima cantidad de juveniles, Boca presentó la lista de buena fe para afrontar la fase de grupos del máximo certamen a nivel clubes de la CONMEBOL.

Una fortuna: el nuevo valor de mercado de Mateo Retegui mientras lo buscan desde Europa

El delantero de Tigre, que pertenece a Boca, se convirtió en el futbolista más caro del fútbol argentino con amplia diferencia.

Herrón le hizo la cruz a un jugador de Boca y no jugará en el debut por la Libertadores

El DT interino de Boca ya dejó en claro cuál será el futuro del futbolista que llegó de la mano de Riquelme.

Inesperado: ¿Boca insiste por el Tata Martino?

Tras el no del entrenador rosarino y en medio de la búsqueda de otro reemplazante para el interinato de Mariano Herrón, trascendió que desde el Xeneize no descartan un nuevo llamado al ex DT de la Selección de México.