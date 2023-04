Este martes, Boca dio vuelta un partido vital para sus aspiraciones en Copa Libertadores y terminó derrotando 2-1 a Deportivo Pereira gracias a los goles de Luis Advíncula y Alan Varela. La figura del encuentro, sin embargo, fue Valentín Barco, joven futbolista de apenas 18 años que semanas atrás ni siquiera contaba en el plantel profesional.

Por cuestiones que tienen que ver con lo contractual más que con lo futbolístico, el juvenil no había tenido oportunidades con Hugo Ibarra pese a que este conocía muy bien sus condiciones por haberlo dirigido en la Reserva. Almirón le dio la confianza en un momento en que el Xeneize debía buscar nuevas soluciones y este pagó con una actuación que le valió los elogios del propio DT.

Pero ahora que Barco comenzó a brillar, Boca podría perderlo en una cantidad significativa de partidos, dos de ellos de gran trascendencia. Esto tiene que ver con que el jugador fue incluido por Javier Mascherano en la preselección de futbolistas llamados a disputar el Mundial Sub-20 que se desarrollará en el país del 20 de mayo al 11 de junio.

Si bien todavía no se sabe cuál será la postura del Xeneize en torno a esa convocatoria, en el caso de cederlo no podrá contar con él cuanto menos durante las tres semanas que durará la competencia. Esto implicaría que no pueda disputar dos encuentros clave de Copa Libertadores: la visita a Deportivo Pereira y el recibimiento a Colo Colo en La Bombonera.

La lista definitiva de Javier Mascherano para la Copa del Mundo se dar´a conocer el próximo 8 de mayo, un día después que Boca haya disputado en el Monumental una nueva edición del Superclásico ante River. Si Barco finalmente defiende la celeste y blanca, al menos el Xeneize ya tendría recuperado para esos encuentros a Frank Fabra.