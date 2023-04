Mientras el plantel profesional intenta enderezar su camino tras la asunción de Jorge Almirón, el socio de Boca también expresa otra gran disconformidad que va más allá de banderas políticas: la falta de capacidad de La Bombonera mientras los abonados son cada vez más y más.

Los proyectos para solucionar esta problemática provienen desde varios frentes, en vísperas a las próximas elecciones en la institución. En ese contexto, desde la oposición presentaron una idea renovadora que encandiló a cientos de miles de hinchas: traslado a la Isla Demarchi, capacidad más de 100 mil espectadores y un shopping, entre otras cosas que propuso el candidato Jorge Reale.

La proposición va en contra de las intenciones del oficialismo, sobre todo cuando se trata de abandonar Brandsen 805. Es por eso que, aprovechando su presencia en TyC Sports, el presidente Jorge Ameal volvió a dejar en claro cuál es la postura del club de La Ribera sobre este tema.

"De la Bombonera no nos vamos. No queremos una cancha de tenis en la Bombonera. Creo que hay que respetarla a la Bombonera, reconocida en el mundo por todos. Es un estadio emblemático. Nos falta capacidad y es lo que estamos tratando de solucionar", expresó el mandatario xeneize en su participación en Presión Alta.

Ameal encabeza el famoso proyecto de la "Bombonera 360", una cuestión que lo tiene preocupado al día de hoy por razones gubernamentales. "Dijimos que había que ampliarla de 55 a 80 mil espectadores. Hoy no hay zonificación y hay que comprar las propiedades. Trabajamos en la parte financiera y factibilidad. Si el Gobierno de la Ciudad no nos da la posibilidad, no se puede hacer nada", sentenció.

A pocos meses de las elecciones en Boca, donde podría aparecer el nombre de Juan Román Riquelme en la parte superior de una de las listas, el socio del club tiene en claro que la ampliación de la capacidad para ir a ver al Xeneize será una cuestión prioritaria a la hora de emitir su voto.