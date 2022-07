Si la eliminación de Boca ante Corinthians por CONMEBOL Libertadores era un motivo para tomar decisiones en el club, las palabras de Sebastián Battaglia en conferencia de prensa sobre el mercado de pases encendieron la interna en el Xeneize. "Hay cuestiones que uno plantea, y a partir de ahí deberían resolverse en el tiempo que deben resolverse y no se resolvieron", voficeró el DT post-partido.

A raíz de las declaraciones del entrenador azul y oro, el periodista Augusto César abrió su participación en ESPN F12 dando los detalles de la reacción del Consejo de Fútbol a las palabras de Battaglia. "Sé que hay enojo porque creen que el técnico no se comportó como se debería haber comportado alguien que estuvo al borde del abismo y que Boca decidió darle una chance más después del partido contra Godoy Cruz", afirmó el cronista para luego agregar: "creen que no hay autocrítica y que no era momento para decirlo".

Luego, César se refirió a la relación particular entre Battaglia y Riquelme. "Es muy difícil que una relación entre dos tipos tan ganadores, con las cosas que dijo Battaglia ayer, y con las cosas que sabemos como la bajada del micro, en una relación de distancia, tenga una vuelta atrás. Esto va a ir partido a partido y no puedo asegurar nada", informó el periodista de ESPN F12.

El contrato del actual entrenador de Boca vence en diciembre próximo y César también adelantó que el vínculo no sería renovado a fin de año, ya que el Consejo opinó que "se quiso salvar solo" a la hora de declarar en conferencia de prensa. Mientras tanto, los hinchas se expresan en redes sociales y parecen tener un favorito para suceder a Battaglia.